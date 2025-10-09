IR A
La respuesta de Nico Vázquez sobre el supuesto romance con Dai Fernández: "Me quiero..."

El protagonista de Rocky salió al cruce de los rumores sobre una relación con su compañera de elenco, a tres meses de la separación de Gimena Accardi.

Dai Fernández y Nico Vázquez se habrían enamorado durane la obra de teatro.

Nico Vázquez estaría pasando por un buen momento, tras la separación de Gimena Accardi después de 18 años juntos, y que implicaría a su pareja en Rocky, Dai Fernández

La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días.
La palabra de Thiago Medina tras recibir el alta médica después de 28 días

“No quiero hablar de mi vida privada, porque hablé durante mucho tiempo, 30 años hablando de mi vida privada y siento que en este momento me quiero preservar, me quiero cuidar, así que estoy bien, estoy muy bien”., dijo el protagonista del éxito teatral.

En declaraciones a Puro Show, en El Trece, agregó: “Con quien sea que empiece algo, ustedes se van a enterar, porque siempre lo hice, siempre me mostré. Si hoy no me están viendo en ningún lado, quizás es porque todavía no empecé nada con nadie. Tengo ganas de vivir la vida, tengo ganas de ser feliz”.

La noticia vincula sentimentalmente a quien encarna al mítico boxeador y Adrian quien es el interés romántico de Rocky Balboa.

No es la primera vez que la actriz, cantante y bailarina de 37 años comparte elenco con Vázquez, quien asegura que ella es una de sus amigas más cercanas.

Quien predijo el nuevo romance fue la panelista de Intrusos Marcela Tauro que aseguró: “En estos días, ya pronto, me dicen, se viene el blanqueo, se viene la confirmación del romance".

