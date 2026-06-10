Pedro Almodóvar anunció su primera novela tras el estreno de la película con Leo Sbaraglia

Pedro Almodóvar vuelve a incursionar en la literatura tras el éxito de su última película Amarga Navidad, que se estrenó en marzo pasado y que está protagonizada por Leonardo Sbaraglia junto a Bárbara Lennie.
Luego de dirigir al actor argentino en Amarga Navidad, el cineasta español publicará en octubre la esperada ficción El hombre que solo escribía en los aviones.
Pedro Almodóvar vuelve a incursionar en la literatura tras el éxito de su última película Amarga Navidad, que se estrenó en marzo pasado y que está protagonizada por Leonardo Sbaraglia junto a Bárbara Lennie.
El director de cine lanza la novela de ficción, que será editada por la editorial Reservoir Books, titulada El hombre que sólo escribiía en los aviones, que se estrenará en las librerías de España el próximo 29 de octubre.
Es la segunda vez que el productor se vuelca al mundo de las letras, ya que debutó en 2023 con un volumen de relatos autobiográficos y de ficción titulado El último sueño.
Según la propia editorial, la historia narra la vida de Flavio Guijarro, un personaje que dedicó gran pate de su vida a la reinvención personal, probando distintos intereses antes de consolidarse en la actuación, disciplina donde tiene una carrera con altibajos.
Almodóvar es uno de los directores españoles más reconocidos a nivel internacional. Es famoso por su estilo que combina drama, humor negro y estética vibrante, destacando el papel de la mujer y la libertad sexual.
La película Amarga Navidad, dirigida por Pedro Almodóvar y protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Bárbara Lennie, se estrenó oficialmente en los cines de Argentina el 28 de mayo de 2026. Se trata de una obra estructurada en dos historias entrelazadas. En 2004, Elsa (Bárbara Lennie), una directora de publicidad, sufre una crisis tras la muerte de su madre y viaja a Lanzarote, España. En 2025, Raúl (Leonardo Sbaraglia), un cineasta con bloqueo creativo, escribe un guion basado en la historia de Elsa, explorando los límites éticos de utilizar la vida de otros para crear arte.