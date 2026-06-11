Jesica Cirio editó la imagen de la ecografía de su bebé: el detalle que llamó la atención de todos La conductora compartió una tierna postal del hijo que espera junto a su pareja, pero un retoque revolucionó las redes sociales. Agregar C5N en









La famosa modelo llamó la atención con un ocurrente retoque.

Jesica Cirio transita un presente colmado de alegría y emoción. Tras haber superado una serie de meses bastante complejos en lo personal, la conductora ratificó la feliz noticia de la espera de su hijo y, recientemente, resolvió compartir públicamente la primera captura de la ecografía del niño que aguarda junto al hombre de negocios Nicolás Trombino. La imagen rápidamente captó la atención del público debido a una modificación digital que la modelo introdujo en la placa para darle un sello único al anuncio.

El tierno posteo incluyó una particularidad imposible de obviar por sus seguidores en las redes sociales, ya que la ex de Martín Insaurralde le incorporó digitalmente una pequeña mancuerna en las extremidades de la criatura. Esta intervención funcionó como un claro y divertido guiño hacia su histórico fanatismo por el mundo del entrenamiento físico y la vida saludable.

Jesica Cirio En una charla íntima con Pamela David para el ciclo Desayuno Americano, Cirio rememoró el tenso momento en que la novedad trascendió en la prensa del espectáculo. “Me tomó todo por sorpresa lo de Ángel (de Brito) porque me habló cuando se enteró y yo no se lo había contado a nadie, ni a mi nena. Le pedí, por favor, que me espere aunque sea a contárselo a Chloe. Así que me fui corriendo a contárselo antes de que lo diga, él se enteró apenas salí de la clínica”, reveló.

Respecto al lazo afectivo con Nicolás Trombino y los planes organizativos de cara al futuro nacimiento, la flamante mamá se mostró cauta pero entusiasmada por el devenir de la pareja. “Nos conocemos hace menos de un año y no convivimos, por lo menos por ahora. Veremos con el tiempo, iremos viendo, no tuve tiempo de procesar nada”, argumentó con total honestidad. Al ser consultada sobre un posible techo compartido, la mediática concluyó de forma tajante: “Ni idea si vamos a vivir juntos, no sé qué responderte porque, insisto, esto pasó hace muy poquito".

El video de Jesica Cirio embarazada que generó polémica Días atrás, Cirio compartió a través de sus plataformas digitales una filmación donde se la ve ejercitándose en las instalaciones de un gimnasio en pleno proceso de gestación. Se trató de un material audiovisual que terminó desatando una intensa oleada de discusiones cruzadas entre su comunidad de Instagram.

La conductora, que aguarda el nacimiento de su primer hijo junto a Trombino, exhibió fragmentos detallados de lo que constituye su actual esquema de entrenamiento diario: “Con un enfoque seguro para cuidar mi cuerpo, mi bebé y seguir sintiéndome fuerte”. Jesica Cirio entrenando A pesar de las precisiones que introdujo la modelo para llevar tranquilidad, una importante cantidad de usuarios se enojaron y cuestionaron el hecho de que mantuviera rutinas de gimnasia con semejante nivel de exigencia. Entre las opiniones más directas que se pudieron leer al pie de la publicación, sobresalió el cuestionamiento de un usuario de la red que disparó sin filtros: “¿Qué necesidad de hacer fuerza estando embarazada?”. Lejos de optar por el silencio o hacer oídos sordos a los cuestionamientos de los haters, Jesica recogió el guante de inmediato y salió a fundamentar las razones por las cuales no interrumpe sus visitas al gimnasio. “Las rutinas están súperaprobadas por mi entrenadora y mi médico. Soy una persona que toda la vida hizo deporte por eso en mi caso no está contraindicado en el embarazo”, aseguró.