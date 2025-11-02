La impresionante transformación de Ariana Grande: furror por su cambio de look La artista volvió a su clásico look castaño y deslumbrará en el especial de Wicked con un vestido histórico diseñado por el creador del vestuario de El mago de Oz.







Ariana mostró en redes sociales las primeras imágenes del look que usará durante el evento.

La cantante estadounidense causó sensación en redes sociales al mostrar su cambio de look, dejando atrás el rubio que lució en Wicked.

Ariana Grande regresó a su clásico tono castaño, generando nostalgia entre sus seguidores que asociaron el estilo con sus inicios artísticos.

La artista se prepara para el estreno de Wicked: For Good y para su gira mundial Eternal Sunshine Tour, prevista para 2026.

En el especial televisivo de Wicked, lucirá un vestido diseñado por Gilbert Adrian, creador del vestuario original de El mago de Oz. Ariana Grande volvió a ser tendencia mundial luego de compartir una imagen en la que muestra su nueva apariencia. La artista decidió dejar atrás el rubio platinado que la acompañó durante las grabaciones de Wicked y regresar a su característico pelo castaño, un tono que marcó su identidad desde los inicios de su carrera. Su publicación en Instagram superó los dos millones de “me gusta” en pocas horas y generó una ola de elogios entre sus más de 370 millones de seguidores.

Este cambio simboliza también el cierre de una etapa profesional para la cantante, quien acaba de concluir su participación en una de las producciones más esperadas del año. Su vuelta al color natural fue interpretada por los fans como una forma de reconectar con su esencia, algo que la propia artista reflejó en la frase que acompañó la foto: “Es bueno verme, ¿no?”.

La imagen muestra a Ariana posando frente al espejo, con ondas suaves y un aire elegante que remite a sus primeros años en la música. La artista, que atraviesa un momento de madurez creativa, se prepara además para el estreno de la segunda parte de Wicked y para su próxima gira mundial, lo que remarca la idea de que su transformación estética acompaña un nuevo capítulo personal y profesional.

Ariana grande Redes sociales La historia detrás del vestido de Ariana Grande para el especial de Wicked El regreso de Ariana Grande a la estética clásica no termina en su color de pelo. Para el especial televisivo Wicked: One Wonderful Night, producido por NBC, la cantante llevará un vestido con una historia cinematográfica muy particular. La pieza elegida fue diseñada por Gilbert Adrian, el legendario creador de vestuario que dio vida al icónico guardarropa de El mago de Oz en 1939.

Ariana Grande Getty Images El vestido, de estilo Old Hollywood, destaca por su elegancia sobria. En la prenda se puede ver un diseño negro con brillos sutiles y una silueta atemporal que hace referencia al glamour y elegancia. Su elección rinde homenaje directo al universo de Wicked y a sus raíces en la obra original de L. Frank Baum. Adrian, además de haber diseñado las inolvidables zapatillas de rubí de Dorothy y el vestido rosa de Glinda, fue una figura clave del vestuario clásico de Hollywood.