Pareja furor en Mónaco tras la Fórmula 1: con quién tendría un romance Lando Norris Los rumores cobraron fuerza debido a que no es la primera vez que los nombres de Norris y Earle aparecen asociados en el mundo del espectáculo y el deporte. Agregar C5N en









Lando Norris volvió a ser tendencia tras el GP de Mónaco, aunque esta vez por rumores sobre su vida amorosa más que por su desempeño en pista.

La influencer y creadora de contenido Alix Earle fue vinculada al piloto luego de aparecer en eventos relacionados con la Fórmula 1.

Las imágenes compartidas en redes sociales alimentaron las especulaciones, aunque no existe ninguna confirmación oficial sobre una relación.

A pesar de los rumores, la modelo e influencer portuguesa Margarida Corceiro sigue siendo la figura más asociada sentimentalmente a Lando Norris. Si algo quedó claro tras el último fin de semana de Fórmula 1, es que las historias más comentadas no siempre ocurren dentro de la pista. El nombre de Lando Norris volvió a dominar las redes sociales luego del paso de la categoría por Mónaco. Esta vez, el foco no estuvo puesto únicamente en su rendimiento deportivo, sino en una aparición que despertó todo tipo de especulaciones sobre su vida sentimental y revolucionó a los fanáticos del automovilismo.

La protagonista de los rumores fue Alix Earle, una de las creadoras de contenido más populares del momento. Su presencia en distintos eventos vinculados al Gran Premio llamó rápidamente la atención de los seguidores de Norris, que no tardaron en vincularla con el piloto de McLaren. Las imágenes compartidas durante el fin de semana alimentaron las versiones y generaron un intenso debate en plataformas como TikTok e Instagram.

Lando Norris campeón Formula 1 Sin embargo, más allá de las especulaciones que circulan en internet, no existe una confirmación oficial sobre una relación entre ambos. Aun así, la coincidencia de sus apariciones públicas fue suficiente para convertirlos en uno de los temas más comentados del fin de semana. Mientras los seguidores continúan analizando cada detalle, el supuesto vínculo entre Norris y Earle sigue siendo uno de los grandes misterios fuera de la pista.

Quién sería la pareja de Lando Norris Aunque los rumores sobre la vida sentimental de Lando Norris suelen multiplicarse en cada carrera, la figura que más ha sido vinculada al piloto en el último tiempo es la actriz, modelo e influencer portuguesa Margarida Corceiro, conocida popularmente como Magui. La joven, una de las personalidades más seguidas de Portugal, ha sido vista en numerosas ocasiones acompañando al corredor de McLaren, alimentando las versiones sobre una relación que ha atravesado momentos de gran exposición mediática y también etapas de mayor discreción.

alix earle y lando norris En las últimas semanas, sin embargo, nuevas especulaciones surgieron tras la presencia de Alix Earle en actividades relacionadas con el Gran Premio de Mónaco. Getty Images Corceiro desarrolló una destacada carrera en el mundo del modelaje y la actuación, participando en producciones televisivas y consolidando una fuerte presencia en redes sociales. Su vínculo con Norris llamó la atención de los fanáticos de la Fórmula 1, especialmente por las apariciones compartidas en distintos eventos deportivos y sociales, donde ambos se mostraron cercanos pese a mantener una actitud reservada respecto de su vida privada.