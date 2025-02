Wanda Nara se cansó y le respondió sin piedad a la China Suárez y Mauro Icardi: "No soy una zorra"

“Chicas, miren que no le tengo miedo a nada, pero el pánico a un hombre despechado, sí. Y me da escalofríos hasta dónde pueden llegar”, comenzó su descargo y negó rotundamente todo: “Jamás engañé a nadie. Por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme. Y respecto al último dolido lamentablemente bloqueé y no respondí más llamadas aunque insistía llamando a mis amigos preguntando por mi nuevo novio y por mi si era real y bla, bla, que no podía ser que no creía en mi relación que me hablen que desbloquee, etc” .

Al mismo tiempo, no solo negó la supuesta infidelidad a Icardi con su excompañero, sino también con su actual pareja. “Tan despechado de mandar a tu “ex” que, pobre, ahora va a tener que pagarme los daños y mentiras porque en Italia sí se paga y muchooo”, aseguró y detalló que ya inició demandas por daños y prejuicios.

“Ahora quiero ver de dónde inventan para defenderse... yo sí tengo pruebas y capturas y audios de TODO (como siempre). Me impacta hasta dónde puede llegar un hombre por dolor o despecho”, sostuvo y se preguntó: “¿Las mujeres nos bancamos con más dignidad cuando nos rechazan? Yo estuve separada un tiempo y hasta tapas de revistas realicé y con esta persona hasta hicimos viajes y tengo pruebas ahora aparecen asociados a su ex. ¿El despecho hasta donde te puede llevar?”.

Wanda Nara X

En ese sentido, hizo referencia a las críticas que había hecho el delantero del Galatasaray contra la China y apuntó contra el padre de sus hijas, Francesca e Isabella, sin filtros. “Algunos conviven con mujeres que nunca escuché hablar peor de alguien avisando previamente que lo harían para lastimarme. Pufff, a mi nada me lastima porque vivo mi vida sin pensar en causarle dolor a nadie”.

“Lo lamento en el alma si mi felicidad causa dolor. Yo vivo mi vida feliz y jamás busco joder ni hacer juicios solo me defiendo y defiendo mis hijos como una LEONA, como lo que siempre dije que era”, sostuvo.

Por último, en su primer descargo, le dejó unas tiernas palabras a L-Gante en medio de la disputa no solo judicial sino también mediática con Icardi. “Voy a ver cantar a mi novio que siendo más joven me enseña a que la felicidad está en las pequeñas cosas y en las reales como mi amor por él”, remarcó y utilizó una palabra con la que había descripto en su momento a La China cuando se conoció el acercamiento con el rosarino.

“Se que no necesitas explicaciones, pero si hay algo que no soy es zorra. Para mí los valores de familia son sagrados. Y a esta y a la que sea que necesite pruebas se las doy sobre todo porque no soy ilusa de creer en la palabra de un hombre pido y exijo pruebas que tengo y tendrá la justicia”, concluyó.

Wanda Nara habló sobre el conflicto por el cumpleaños de su hija mayor

En su segundo descargo, Wanda Nara hizo referencia al festejo de su hija mayor, Francesca cuando cumplió 10 años y Mauro Icardi no asistió pese al pedido de la pequeña, del cual se difundieron los fuerte audios de la comunicación de ambos.

“Aclaro, y la Justicia tiene las pruebas, que no existía perimetral en ningún festejo de mis hijos. El padre que eligió no venir a los 3 cumpleaños de sus hijos. Fue por su elección y consejos de su nuevo entorno”, aseguró e indicó: “Supongo que tampoco pretenderá que los menores sí vayan a su festejo de cumpleaños”.

En ese sentido sostuvo que no juzga que cada uno viva su vida como prefiera, no perdonó la actitud del exdelantero de la Selección argentina por asegurar a su hija que tenía que fijarse en la agenda si podía ir a saludarla.

“Parece que su ocupada agenda, dicho por el mismo, no lo dejo estar ni colaborar con los cumpleaños lo que sí hizo con hijos “nuevos” ya que los hace llamar hermanos a todos ni tampoco mando un regalo ni un ramo de flores a su hija ni nada. Su nueva compañía le dejó un recuerdo a mis hijas: que el padre sí tuvo tiempo en la agenda para las dos celebraciones de su hija. Gracias estás haciendo todo para que mis hijas te respeten y te quieran el día de mañann. Innecesario, pero evidentemente sigue buscando el dolor en mis hijas. Yo seguiré siendo la leona que defiende sus hijas”, finalizó.