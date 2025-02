Se filtraron los chats en los que la China Suárez le confiesa a Wanda Nara su encuentro con Mauro Icardi

La panelista de LAM publicó las capturas de pantalla de 2021 y sorprendió porque muestra que Wanda encaró a la China luego de descubrir la traición. También se puede ver como la actriz le confiesa todo y le muestra los chats: “Para que veas que no te miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos. No quiero que sufras. Te vuelvo a pedir perdón. Yo no sabía que estaba loco ”.

“Pero me dijo que no transaron. Me contó que le dijiste que estabas indispuesta y que era mentira”, le pregunta Wanda y la China le envió mensajes y los eliminó: “Borro, porque ya me da pánico todo”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fedeebongiorno/status/1886563662699131263&partner=&hide_thread=false Yanina está subiendo chats de La China a Wanda quemando a Icardi en 2021 pic.twitter.com/HhLN9ejRW1 — fefe (@fedeebongiorno) February 3, 2025

Pero las conversaciones parecían ir en buenos términos, por lo que Suárez aconsejó a Wanda: “Mirá, te hablo como si fuera una conocida, una X. Sin haber estado en el medio de nada. Si pelean, hablen, con el tiempo pueden solucionar y confiar. Todos cometemos errores y él te lo está demostrando”.

Luego Nara le envió los mensajes que le mandó Icardi con el fin de mostrarle su versión de los hechos. Finalmente, la exprotagonista de Casi Ángeles le reveló: “Creo, como mujer, que te está psicopateando. Incluso diciéndote que se va a infartar. Te está culpabilizando a vos cuando en realidad sos la víctima”.

Y agrega: “A mí me vino. Él estaba con fiebre y charlamos. No lo tomé como una mala noche para nada. Y él tampoco. No lo digo para nada. Solo para que sepas como fue todo”.

También se hicieron virales las conversaciones en las que Mauro le pide perdón a Wanda, que también datan de esa época.