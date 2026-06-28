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Wanda Nara publicó un chat con Maxi López e incluyó una indirecta a Mauro Icardi: "Un ex así es..."

La conductora compartió una conversación íntima con el futbolista sobre la salud de sus hijos y aprovechó para dejarle en claro al padre de Isabella y Francesca qué paternidad prefiere. El jugador del Galatasaray está disputando su tenencia en Turquía.

Wanda Nara y Maxi López.

Wanda Nara y Maxi López.

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Wanda Nara sumó otra crítica contra Mauro Icardi a través de un chat con Maxi López donde el futbolista le cedió la decisión sobre la salud odontológica de sus hijos y consideró: "Lo que digas vos va a estar bien". "Ay, Maxi, tener un ex así es lo mejor que me pasó en la vida", sostuvo la conductora en una indirecta al jugador de Galatasaray, a quien responsabiliza por la lesión meniscal de Francesca.

Mauro Icardi gastó una fortuna.
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La actriz había detallado en SQP que desde hacia meses que su hija seguía un tratamiento por esa lesión que siempre estuvo supervisada por profesionales. "Lo único que le pedí al juez es que me asegure que el tratamiento médico de mi hija, que significa tres días de kinesiología, que viene haciendo hace cuatro o cinco meses en este país, se respetara", había explicado la modelo.

La historia de Wanda Nara sobre Maxi López.

La historia de Wanda Nara sobre Maxi López.

Además, había expliado que Icardi sabía de la situación y que recibía actualizaciones a través de un chat grupal. "Mauro estaba al tanto de esta lesión meniscal. Teníamos un grupo donde yo informaba y mandaba fotos de mis hijas. Nunca en cinco meses se interesó en pedir una radiografía, una ecografía o una resonancia magnética", había disparado en diálogo con Yanina Latorre.

Después había aclarado que fue la misma profesional quien mostró preocupación por la continuidad del tratamiento. "No solo no la llevó, sino que los médicos la siguen esperando. Nunca canceló los turnos. Yo pagué por adelantado un montón de dinero para que ella tenga un tratamiento. No se interesó por nada", había sentenciado.

Wanda Nara: "Mauro decía que Turquía era un país de mier** "

En un momento, Yanina habló sobre el incierto futuro futbolístico de Mauro Icardi: "Él está desesperado por volver a Turquía". A lo que Wanda respondió: "Sí, hoy está sin club".

Luego, la empresaria se refirió al pedido de restitución de sus hijas a Turquía y aseguró sentirse confundida por esa situación, ya que, según ella, el propio Icardi nunca quiso vivir allí. "Ni Mauro quiere estar en Turquía. Si yo les muestro los mensajes que tengo de él", deslizó.

Y continuó: "La única vez que Mauro se quiso separar de mí fue cuando le dije que firmara el contrato con Turquía. Me dijo que estaba loca, que era un país de mierda, con gente de mierda. Incluso les inculcó a mis hijos que la gente de Turquía tenía olor", disparó Wanda.

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