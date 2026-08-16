16 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 16 de agosto

El oficial minorista opera a $1.510 para la venta en el Banco Nación, en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, luego de una semana a la baja.

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El dólar oficial tuvo una semana a la baja.

El dólar oficial tuvo una semana a la baja.

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El dólar oficial minorista cotiza a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, por lo que se mantienen los valores de cierre del viernes, tras una semana a la baja en la que cayó $10. Por su parte, el blue se comercializa en torno a los $1.545, al igual que los financieros.

El dólar oficial cotiza arriba de los $1.500. 
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El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue operó a $1.525 para la compra y a $1.545 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vendió a $1.487,50 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, operó a $1.963.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotizó a $1.583,92 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vendió a $1.514,78.

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