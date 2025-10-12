Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity: "Contrato millonario..." La mediática volverá a ser conductora del programa culinario y sorprendió con su revelación sobre el padre de sus hijos.







Wanda Nara sorprendió con su revelación sobre Maxi López. Redes Sociales

La mediática Wanda Nara expuso a Maxi López en la previa a MasterChef Celebrity y reveló una información que podría traerle problemas a futuro en Telefe, ya que se metió con el contrato del exfutbolista y esto quizá moleste entre los demás participantes del ciclo culinario.

Mientras Damián Betular dialogaba con PrimiciasYa, Wanda Nara escuchó el nombre de Maxi López y expresó: "Hablando de contrato millonario... Se llevó toda él". Con estas palabras, sorprendió a todos los presentes, aunque su risa dio a entender que podría ser una broma, aunque viniendo de la mediática, nunca nada puede ser contundente.

"Es rarísimo. Imaginate que la última vez que lo vi, teníamos tres cocineras en la cocina de mi casa. También me tira palitos. Si la gente pensaba que yo iba a ser picante con él, ¡él está más picante conmigo!", continuó la conductora de MasterChef Celebrity. Así, evidenció que la une un buen vínculo con el padre de sus hijos.

wanda maxi lopez icardijpg.jpg Wanda Nara dejó a Maxi López para irse con Mauro Icardi, amigo de la pareja. Redes sociales

Para finalizar, reveló una intimidad: "Desde que nos separamos, empezó papi a cocinarles a los chicos, y cuando vienen me cuentan, yo digo: 'Este es un mentiroso'". De esta manera, dejó en claro que todo está más que bien entre ellos y esto podría avivar rumores de reconciliación si él termina por llegar lejos en el certamen.