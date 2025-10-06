IR A
Ya no se ocultan más: apareció el video de Wanda Nara a los besos con ¿su nuevo novio?

Luego de romper su vínculo definitivo con L-Gante, la conductora volvió apostar al amor. El empresario fue a buscarla a la salida de las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara viene teniendo un vínculo muy cercano con el empresario, Martín Migueles, y ahora parece que ya no se ocultan más. Durante el fin de semana, la conductora había subido fotos en sus redes sociales en una escapada en el Tigre con sus hijas y un hombre, y si bien no le mostraba la cara, daba cuentas que se trata del personal trainer, a quien en primera instancia señaló que era un amigo.

La insólita indirecta de Wanda Nara a Mauro Icardi en el tráiler de MasterChef Celebrity

Ahora, quedó más que confirmado que no tienen miedo a verse juntos: primero, el periodista Ángel De Brito publicó una foto de ambos paseando por el shopping, donde Wanda está agarrada del brazo de él junto a una de sus hijas. Después, el propio Migueles la fue a buscar a la salida del trabajo.

Un móvil de Desayuno Americano (América) logró captar el momento en el que la empresaria sale de las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) y se sube a una camioneta donde el amigo de Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio, es quien conduce.

Si bien Nara evita hablar con el notero y solo acepta a sacarse fotos con los fanáticos que la estaban esperando, el movilero intenta cruzar palabras con Migueles quien tampoco quiere hablar, pero esboza una sonrisa nerviosa y se tapa la cara. “Hola y chau chicos”, saludó la mamá de Valentino, Costantino y Benedicto López, e Isabella y Francesca Icardi.

Cuando el cámara empieza a filmar la situación dentro del auto, se ve cómo la conductora mantiene un breve diálogo y empieza a acercarse besándolo en la mejilla. “Ellos están muy románticos en la camioneta, ella se le está subiendo encima. Se los ve enamorados”, describió el notero.

Cuándo comienza MasterChef Celebrities

De acuerdo a lo que anunció Telefe, MasterChef Celebrities comenzará el próximo 14 de octubre, aunque aún no confirmaron el horario. Sin embargo, se estima que en los primeros programas comparta prime time con La Voz Argentina.

El reality estará nuevamente conducido por Wanda Nara, quien estará acompañada por el jurado, Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

En total serán 24 famosos que pondrán a prueba sus artes culinarios. ¿Quiénes son? Pablo Lescano, Evangelina Anderson, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Luis Ventura, Sofi Martínez, Diego “Peque” Schwartzman, Momi Giardina, Maxi López, Esteban Mirol, Emilia Attías, Andy Chango, Susana Roccasalvo, Jorge “Roña” Castro, Ian Lucas, Marixa Balli, Eugenia Tobal, Agustín “Cachete” Sierra y Claudio “Turco” Husaín, Miguel Ángel Rodríguez, Leandro Chino Leunis, Julia Calvo y Sofía “La Reini” Gonet.

