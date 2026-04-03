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Maxi López cumplió años: cómo fue el desopilante saludo de Wanda Nara

El exfutbolista celebró sus 42 años rodeado del afecto de sus hijos, su mujer Daniela Chrisitansson y la conductora de Telefe, que le dedicó un mensaje que fue el centro de los comentarios.

La mediática sorprendió con un mensaje cargado de códigos internos hacia el exfutbolista.

La mediática sorprendió con un mensaje cargado de códigos internos hacia el exfutbolista.

Redes sociales

Maxi López cumplió 42 años este viernes 3 de abril, y las redes sociales se convirtieron en una celebración virtual donde aparecieron los mensajes de su familia: sus hijos, su mujer Daniela Christiansson y su exmujer Wanda Nara.

Las famosas recordaron anécdotas con el conductor del Bailando.
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El exfutbolista recibió el saludo de la empresaria que respondió con un ida y vuelta que no pasó desapercibido por los seguidores de los famosos: "Feliz cumple, Gastón. Te quiero”, publicó.

La conductora de Telefe usó el segundo nombre del cumpleañero y lejos de hacerse el distraído, le respondió con el segundo nombre de la mediática: “Gracias, Solange”.

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Este insólito intercambio de nombres, demuestra la maduración y la confianza que volvió a tener la pareja después de años de una disputa judicial, que terminó con una reconciliación por le bienestar de sus hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

Los tres varones se sumaron a los saludos para su papá y le dedicaron un saludo en redes: "Feliz cumple Pa", le dedicaron en Instagram, junto a una foto familiar y un emoji de un corazón rojo.

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La declaración de Daniela Christiansson a Maxi López

La actual mujer de Maxi López, Daniela Christiansson, compartió un posteo a puro sentimiento: "Feliz cumpleaños a mi hombre increíble. El padre de mis hijos", empezó. La modelo sueca es madre de los hijos más pequeños del exfutbolista, Elle y Lando, hizo una romántica declaración: "Mi ancla, mi lugar en la vida. Me enamoré de ti hace años y te amo aún más hoy", escribió sobre su pareja.

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