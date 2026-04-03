Maxi López cumplió años: cómo fue el desopilante saludo de Wanda Nara El exfutbolista celebró sus 42 años rodeado del afecto de sus hijos, su mujer Daniela Chrisitansson y la conductora de Telefe, que le dedicó un mensaje que fue el centro de los comentarios. + Seguir en







La mediática sorprendió con un mensaje cargado de códigos internos hacia el exfutbolista. Redes sociales

Maxi López cumplió 42 años este viernes 3 de abril, y las redes sociales se convirtieron en una celebración virtual donde aparecieron los mensajes de su familia: sus hijos, su mujer Daniela Christiansson y su exmujer Wanda Nara.

El exfutbolista recibió el saludo de la empresaria que respondió con un ida y vuelta que no pasó desapercibido por los seguidores de los famosos: "Feliz cumple, Gastón. Te quiero”, publicó.

La conductora de Telefe usó el segundo nombre del cumpleañero y lejos de hacerse el distraído, le respondió con el segundo nombre de la mediática: “Gracias, Solange”.

image Este insólito intercambio de nombres, demuestra la maduración y la confianza que volvió a tener la pareja después de años de una disputa judicial, que terminó con una reconciliación por le bienestar de sus hijos: Valentino, Constantino y Benedicto.

Los tres varones se sumaron a los saludos para su papá y le dedicaron un saludo en redes: "Feliz cumple Pa", le dedicaron en Instagram, junto a una foto familiar y un emoji de un corazón rojo.