Un participante de Gran Hermano criticó a Messi y los seguidores del reality lo destrozaron Un comentario realizado durante el encuentro convirtió al participante en blanco de críticas masivas en redes sociales. La actuación posterior del capitán argentino volvió la situación todavía más incómoda para quien lo había cuestionado. Agregar C5N en









El episodio fue uno de los momentos más comentados de la semana dentro y fuera de la casa. Redes sociales

Leandro Nigro, de Gran Hermano Generación Dorada, quedó en el medio de las discusiones más comentadas en la jornada del lunes luego de que se viralizara un comentario que hizo durante el partido de Argentina ante Austria por el Mundial 2026. Cuando Lionel Messi falló un penal a los 8 minutos que podría haber puesto en ventaja a la Selección, el participante reaccionó con una frase que no tardó en recorrer las redes: "Es una verg... Messi".

Al terminar el partido, el capitán no solo convirtió el gol que abrió el marcador y lo coronó como el máximo goleador de la historia de los Mundiales, sino que además cerró la noche con un doblete. La actuación del Diez fue la respuesta más contundente posible al comentario de Leandro Nigro.

Una vez que el video comenzó a circular en X, los usuarios del reality se dedicaron a responderle "¡El tupé que tiene para criticar!", "Los argentinos tenemos la obligación de bancar a Messi", "¡Afuera por anti-Messi!", "¡Que se lave la boca!" y "Hay que sacarlo" fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en cuestión de minutos, convirtiendo el episodio en uno de los momentos más comentados de la semana dentro y fuera de la casa.

Redes sociales Los participantes de Gran Hermano vieron el partido de la Selección Como ocurrió en ediciones anteriores del reality, la producción de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) habilitó a los participantes para seguir en vivo el partido de la Scaloneta ante Austria. La transmisión generó festejos dentro de la casa, reunidos frente a la pantalla.