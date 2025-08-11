L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: "Nunca dejé..." El cantante de cumbia 420 reveló detalles del vínculo con la madre de su hija Jamaica y cómo quedó su relación con la empresaria con quien se mostró muy cercano en el último tiempo.







Luego de varios idas y vueltas, que incluyeron fuertes enfrentamientos por la hija que tienen en común, finalmente L-Gante y Tamara Báez confirmaron su reconciliación.

Los rumores habían comenzado en los últimos días y este lunes el músico aclaró la situación en diálogo con Flor de la V. “¿Volviste con Tamara?”, le preguntó la conductora de Los Profesionales al aire de El Nueve.

"Si", contestó él sin vueltas para luego agregar: “En el mejor de todos, estamos bien. Lo primero es la familia”. De esta manera hizo referencia a Jamaica, la hija de ambos.

En ese momento, desde el piso quisieron saber en qué términos quedó el vínculo con Wanda Nara, con quien el cantante de cumbia 420 se mostró muy cercano recientemente. “¿Y con Wanda siguen siendo amigos?”, le preguntó Estefi Berardi, a lo que el músico respondió: “Y sí, tendrá que seguir así”.

L-Gante LGante Wanda Nara Capturas Instagram “Pero, ¿vos sabés lo que me costó también es volver a encontrarme con Tamara? Poder hablar y todo eso fue un montón”, continuó L-Gante dejando en claro que el que quiso retomar el vínculo fue él y contó cómo fue la situación que permitió que volvieran a encontrarse.

“Se ve que ella estaba en conflicto con su pareja y yo había hablado que tenía que buscar a Jamaica al jardín. Y, bueno, no me contestaba y yo ya estaba llegando al jardín y no me contestaba. Entonces llego, mi mamá pregunta por Jamaica para retirarla y resulta que no había ido”, comentó. “Entonces me acerco y le caigo a la casa a Tamara y me atienden pensando que era el hermano y era yo. Colé ahí un par de minutos y me fui con Jamaica. Después hablamos y está todo bien”, concluyó. Qué dijo L-Gante de su reconciliación con Tamara Báez Embed L-Gante volvió con Tamara BáezCanal9 pic.twitter.com/piMM7q2Vvl — Resumido.info (@Resumidoinfo) August 11, 2025