El cantante de cumbia 420 reveló detalles del vínculo con la madre de su hija Jamaica y cómo quedó su relación con la empresaria con quien se mostró muy cercano en el último tiempo.

Los rumores habían comenzado en los últimos días y este lunes el músico aclaró la situación en diálogo con Flor de la V. “¿Volviste con Tamara?”, le preguntó la conductora de Los Profesionales al aire de El Nueve.

"Si", contestó él sin vueltas para luego agregar: “En el mejor de todos, estamos bien. Lo primero es la familia”. De esta manera hizo referencia a Jamaica, la hija de ambos.

“Pero, ¿vos sabés lo que me costó también es volver a encontrarme con Tamara? Poder hablar y todo eso fue un montón”, continuó L-Gante dejando en claro que el que quiso retomar el vínculo fue él y contó cómo fue la situación que permitió que volvieran a encontrarse.

“Se ve que ella estaba en conflicto con su pareja y yo había hablado que tenía que buscar a Jamaica al jardín. Y, bueno, no me contestaba y yo ya estaba llegando al jardín y no me contestaba. Entonces llego, mi mamá pregunta por Jamaica para retirarla y resulta que no había ido”, comentó.

“Entonces me acerco y le caigo a la casa a Tamara y me atienden pensando que era el hermano y era yo. Colé ahí un par de minutos y me fui con Jamaica. Después hablamos y está todo bien”, concluyó.

