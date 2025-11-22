Aumento, aguinaldo y extra de ANSES: quiénes cobran más dinero antes de Navidad

Anses explicó quiénes cobran aumento, aguinaldo y un extra en diciembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que prepara tres beneficios para los jubilados y pensionados antes de Navidad.
El organismo entregará a estos grupos el bono de $70.000 a los beneficiarios de la mínima, el medio aguinaldo y el aumento previsto del 2,3%.
En algunos casos, el total a cobrar podría superar los $500.000 e incluso acercarse a los $600.000.
Los pagos se acreditarán según el último número del DNI de cada beneficiario.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el último calendario de cobros del año. En ese sentido, explicó que antes de Navidad, los jubilados recibirán el pago del medio aguinaldo, el aumento del 2,3% y los titulares del haber mínimo, el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. Se trata del mes con los mayores ingresos para este grupo.