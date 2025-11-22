Aumento, aguinaldo y extra de ANSES: quiénes cobran más dinero antes de Navidad La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que recibe todos estos pagos previo al 25 de diciembre. Por







Anses explicó quiénes cobran aumento, aguinaldo y un extra en diciembre. istock

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que prepara tres beneficios para los jubilados y pensionados antes de Navidad.

El organismo entregará a estos grupos el bono de $70.000 a los beneficiarios de la mínima, el medio aguinaldo y el aumento previsto del 2,3%.

En algunos casos, el total a cobrar podría superar los $500.000 e incluso acercarse a los $600.000.

Los pagos se acreditarán según el último número del DNI de cada beneficiario. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara el último calendario de cobros del año. En ese sentido, explicó que antes de Navidad, los jubilados recibirán el pago del medio aguinaldo, el aumento del 2,3% y los titulares del haber mínimo, el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. Se trata del mes con los mayores ingresos para este grupo.

3 pagos claves de ANSES antes de Navidad Para diciembre, los jubilados tendrán ingresos un poco más altos que combinarán el aumento, aguinaldo y bono.

Por un lado, Anses aplicará el aumento del 2,3% correspondiente al índice de inflación de octubre, tal como lo estipula el Decreto 274/2024, y actualizará todos los haberes del sistema.

A esta suba se suma el medio aguinaldo del segundo semestre, que se pagará antes de Navidad y representa el 50% del mejor haber percibido entre julio y diciembre.

Además, los beneficiarios de la mínima recibirán el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

Los montos de ANSES en diciembre 2025 A partir del aumento y el cálculo del aguinaldo, estos serían los valores aproximados para cada prestación: Jubilación mínima (SIPA) Haber de diciembre: $340.755,35

Aguinaldo estimado: $170.000

Total con aguinaldo: $510.000

Total con bono: $580.000 Jubilados ANSES Con esta actualización, las jubilaciones mínimas se establecen en $134.446, lo que representa el monto que cerca del 65% de los beneficiarios del régimen general recibirán mensualmente hasta la próxima actualizació Freepik Pensión contributiva (SIPA) Haber de diciembre: $340.755,35

Aguinaldo estimado: $170.000

Total con aguinaldo: $510.000

Total con bono: $580.000 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) Haber de diciembre: $272.597,08

Aguinaldo estimado: $136.000

Total con aguinaldo: $408.000

Total con bono: $475.000 Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez) Haber de diciembre: $238.522,43

Aguinaldo estimado: $119.000

Total con aguinaldo: $357.000

Total con bono: $425.000