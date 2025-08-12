Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara El cantante de cumbia 420 confirmó su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija, y dio un paso contundente con la conductora de Love is Blind.







Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara.

El cantante de cumbia 420, Elián Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, confirmó públicamente este lunes que se reconcilió con Tamara Báez y a las pocas horas, sorprendió con un gesto cargado de simbolismo con Wanda Nara, con quien se mostró muy cercano en el último tiempo.

Para dejar en claro que su decisión de volver con la madre de su hija Jamaica va en serio, dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram. Este movimiento, lejos de pasar desapercibido, alimentó el misterio sobre las condiciones detrás de su reconciliación.

El artista compartió el momento del reencuentro durante una entrevista en Los profesionales de siempre, donde aclaró: “Sí. Volví en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero, olvidate”.

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram Sobre el reencuentro con Tamara, relató: “Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar, fue un montón. La reconciliación fue porque ella estaba en conflicto con su ex... llegué y resulta que mi hija nunca había ido... Me acerqué y ya fue, le caí a la casa de Tamara”.

“¿Y con Wanda siguen siendo amigos?”, le preguntó Estefi Berardi, a lo que el músico respondió: “Y sí, tendrá que seguir así”. Aunque expresó que mantendría un vínculo de amistad con la conductora de Love is Blind, al parecer el unfollow fue una condición impuesta como señal de compromiso con su nueva relación.