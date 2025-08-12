IR A
IR A

Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara

El cantante de cumbia 420 confirmó su reconciliación con Tamara Báez, madre de su hija, y dio un paso contundente con la conductora de Love is Blind.

Luego de volver con Tamara Báez

Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara.

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: Nunca dejé....
Te puede interesar:

L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y le envió un mensaje a Wanda Nara: "Nunca dejé..."

Para dejar en claro que su decisión de volver con la madre de su hija Jamaica va en serio, dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram. Este movimiento, lejos de pasar desapercibido, alimentó el misterio sobre las condiciones detrás de su reconciliación.

El artista compartió el momento del reencuentro durante una entrevista en Los profesionales de siempre, donde aclaró: “Sí. Volví en el mejor de todos los sentidos, estamos bien. La familia es lo primero, olvidate”.

L-Gante dejó de seguir a Wanda Nara en Instagram

Sobre el reencuentro con Tamara, relató: “Me costó volver a encontrarme con Tamara, volver a hablar, fue un montón. La reconciliación fue porque ella estaba en conflicto con su ex... llegué y resulta que mi hija nunca había ido... Me acerqué y ya fue, le caí a la casa de Tamara”.

Por el momento, Wanda no se expresó al respecto sobre la situación pero, hasta este martes por la noche, aún seguía al músico en la red social mencionada.

Wanda aún sigue a L-Gante

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tras críticas por su físico, Tamara Báez reafirmó que disfruta de su presente sin prestar atención a los comentarios.

La impresionante transformación de Tamara Báez: "Estaba aburrida"

play

Kevin Johansen en el Malba: "Sin arte somos peores"

últimas noticias

Más de 12 millones de graduados ingresarán este año al mercado laboral.

Extraño fenómeno en China: jóvenes desempleados pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

Hace 6 minutos
Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara.

Luego de volver con Tamara Báez, L-Gante tomó una drástica decisión con Wanda Nara

Hace 46 minutos
play

Causa $LIBRA: Novelli y Terrones Godoy, cada vez más complicados con la Justicia

Hace 1 hora
Diego Latorre.

Diego Latorre afirmó que está dispuesto a vincularse con un club argentino: "Haría lo que sea"

Hace 1 hora
El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 13 de agosto

Hace 1 hora