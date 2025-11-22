Cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para un importante supermercado en la segunda semana de noviembre 2025 La billetera del Banco Provincia activó rebajas especiales para esta semana. Incluye un beneficio fuerte en una cadena de supermercados de alcance nacional. Por







Quienes paguen en Chango Más con Cuenta DNI pueden acceder a un ahorro del 20%. Banco Provincia

Durante estos días de noviembre, Cuenta DNI mantiene un abanico de descuentos destinados a sostener el consumo cotidiano, y una de las más destacadas recae sobre una cadena de supermercados muy conocida: Chango Más. Este beneficio permite obtener un ahorro directo del 20% los jueves, viernes y sábados, sin límite de devolución, algo poco habitual entre las promociones vigentes.

La app del Banco Provincia sigue sumando incentivos en rubros clave, desde salud y cuidado personal hasta mercados y comercios de cercanía, con el objetivo de aliviar gastos y promover las compras en locales adheridos. Entre las opciones disponibles para este jueves, sobresalen los descuentos en farmacias y el beneficio extendido en supermercados, que funciona con reintegro automático en línea de caja.

cuenta dni Cuenta DNI Qué descuento especial tiene Cuenta DNI para un supermercado en noviembre 2025 En la segunda semana de noviembre, quienes paguen en Chango Más con Cuenta DNI pueden acceder a un ahorro del 20% los jueves, viernes y sábados. A diferencia de otros beneficios de la billetera, este descuento no tiene tope de reintegro y se acredita al instante durante el cobro. La promoción aplica únicamente para pagos presenciales realizados con dinero en cuenta dentro de la app.

Además del beneficio en supermercados, los jueves se sostiene el 10% sin límite en farmacias y perfumerías adheridas, válido únicamente para pagos con Cuenta DNI en mostrador y excluyendo los cobros mediante QR de otras billeteras digitales.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025 La billetera del Banco Provincia mantiene una serie de promociones diarias que completan el esquema de ahorro del mes:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona.

40% todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona. Universidades: 40% diario en locales adheridos, también con un límite semanal de $6.000.

40% diario en locales adheridos, también con un límite semanal de $6.000. Comercios de cercanía (alimentos): 20% los viernes, con tope de $4.000 por jornada.

20% los viernes, con tope de $4.000 por jornada. Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días para compras con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.

3 cuotas sin interés todos los días para compras con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app. Tiendas del hogar: 20% con devolución instantánea en Silvia Hogar, Tecno y Muebles. Para conocer qué locales participan, los usuarios pueden revisar la sección de promociones en la app o consultar el sitio oficial del Banco Provincia. Con este conjunto de beneficios, Cuenta DNI se mantiene como una de las herramientas más completas para hacer rendir la máximo los gastos diarios durante noviembre.