22 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el descuento que tiene Cuenta DNI para un importante supermercado en la segunda semana de noviembre 2025

La billetera del Banco Provincia activó rebajas especiales para esta semana. Incluye un beneficio fuerte en una cadena de supermercados de alcance nacional.

Por
Quienes paguen en Chango Más con Cuenta DNI pueden acceder a un ahorro del 20%.

Quienes paguen en Chango Más con Cuenta DNI pueden acceder a un ahorro del 20%.

Banco Provincia

Durante estos días de noviembre, Cuenta DNI mantiene un abanico de descuentos destinados a sostener el consumo cotidiano, y una de las más destacadas recae sobre una cadena de supermercados muy conocida: Chango Más. Este beneficio permite obtener un ahorro directo del 20% los jueves, viernes y sábados, sin límite de devolución, algo poco habitual entre las promociones vigentes.

Desde que el Banco Central dejó sin efecto la tasa mínima garantizada, cada institución define sus propias condiciones.
Te puede interesar:

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.800.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

La app del Banco Provincia sigue sumando incentivos en rubros clave, desde salud y cuidado personal hasta mercados y comercios de cercanía, con el objetivo de aliviar gastos y promover las compras en locales adheridos. Entre las opciones disponibles para este jueves, sobresalen los descuentos en farmacias y el beneficio extendido en supermercados, que funciona con reintegro automático en línea de caja.

cuenta dni

Qué descuento especial tiene Cuenta DNI para un supermercado en noviembre 2025

En la segunda semana de noviembre, quienes paguen en Chango Más con Cuenta DNI pueden acceder a un ahorro del 20% los jueves, viernes y sábados. A diferencia de otros beneficios de la billetera, este descuento no tiene tope de reintegro y se acredita al instante durante el cobro. La promoción aplica únicamente para pagos presenciales realizados con dinero en cuenta dentro de la app.

Además del beneficio en supermercados, los jueves se sostiene el 10% sin límite en farmacias y perfumerías adheridas, válido únicamente para pagos con Cuenta DNI en mostrador y excluyendo los cobros mediante QR de otras billeteras digitales.

Supermercado
La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

La medida se basa en “razones de buena administración tributaria” y tiene como objetivo optimizar la relación entre el fisco y los contribuyentes, mejorando la eficiencia sin afectar el control impositivo.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

La billetera del Banco Provincia mantiene una serie de promociones diarias que completan el esquema de ahorro del mes:

  • Ferias y mercados bonaerenses: 40% todos los días, con un tope semanal de $6.000 por persona.
  • Universidades: 40% diario en locales adheridos, también con un límite semanal de $6.000.
  • Comercios de cercanía (alimentos): 20% los viernes, con tope de $4.000 por jornada.
  • Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés todos los días para compras con tarjetas Visa o Mastercard vinculadas a la app.
  • Tiendas del hogar: 20% con devolución instantánea en Silvia Hogar, Tecno y Muebles.

Para conocer qué locales participan, los usuarios pueden revisar la sección de promociones en la app o consultar el sitio oficial del Banco Provincia. Con este conjunto de beneficios, Cuenta DNI se mantiene como una de las herramientas más completas para hacer rendir la máximo los gastos diarios durante noviembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los plazos fijos volvieron a ubicarse entre las alternativas favoritas de los ahorristas.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.400.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  

Cuáles son los descuentos en supermercados que tiene Cuenta DNI para lo que queda de noviembre 2025

Esta diferencia muestra por qué muchos usuarios se inclinan por plataformas digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.600.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Las vías digitales suelen ofrecer mejores condiciones para incentivar el uso de canales electrónicos

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.900.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Los ganadores serán anunciados a través de las redes oficiales del Banco Provincia.

Último día: cómo podés participar del sorteo de Cuenta DNI para ir al recital de Miranda

La elección del canal adecuado puede representar miles de pesos adicionales al momento del vencimiento.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 3.800.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Rating Cero

El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix
play

Producción nacional: este documental tiene testimonios que están causando revuelo en Argentina y es lo más visto de Netflix

La serie introducirá de manera definitiva a los Green Lanterns Hal Jordan y John Stewart dentro del DCU,

La impresionante transformación física de Aaron Pierre: así se veía de más joven

Eugenia Tobal es una de las famosas de Masterchef

El misterioso mensaje de Eugenia Tobal en MasterChef tras la pelea con Martitegui

La cantante fue distinguida por la influencia en la música urbana latinoamericana.

Cazzu aclaró el verdadero estado del conflicto legal por la custodia de su hija con Christian Nodal

Las artistas atraviesan una fuerte interna que pone dudas el futuro del grupo.

"Somos tres con ganas": Valeria Gastaldi reveló el futuro de Bandana tras la interna entre Lissa y Lourdes

últimas noticias

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar.

Gatos y mosquitos: cuáles son las enfermedades que tu mascota se puede contagiar

Hace 12 minutos
play
El Puma Martínez va rumbo a la gloria eterna del boxeo argentinoFoto: Naoki Fukuda

El Puma Martínez ante una noche histórica para el boxeo argentino: va por tres coronas contra Jesse Rodríguez

Hace 27 minutos
Esta historia sorprendió a todos por la posibilidad de negligencia médica

Pensaban que el síntoma del ojo era algo transitorio pero finalmente un médico dio con el motivo y reveló lo peor

Hace 29 minutos
La casa está ubicada en Pueblo Nuevo.

Entre Ríos: incendiaron una casa porque el dueño les pidió que la desalojaran

Hace 38 minutos
El actor se tatuó antes de irse del país.

Enamorado de Argentina: el tatuaje que se hizo Johnny Depp para despedirse del país

Hace 40 minutos