15 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Sigue la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia, ahora con Marley como testigo

Los hermanos mellizos se fueron a grabar a China con el presentador del ciclo de viajes y no disimularon ni un poco cuánto se detestan.

Por
Desde la producción del ciclo de viajes se filtraron los tensos momentos entre los Caniggia.

Desde la producción del ciclo de viajes se filtraron los tensos momentos entre los Caniggia.

Redes Sociales

Los hermanos Alex y Charlotte Caniggia viajaron con Marley para grabar Por el mundo, en Telefe, y los cruces furiosos entre los mediáticos no pasaron desapercibidos para la producción.

Tota Santillán apareció muerto en medio de un incendio en su casa de Ituzaingó.
Te puede interesar:

Muerte de la Tota Santillán: reabrieron la investigación por el fallecimiento del famoso

Aunque aceptaron viajar a China para el ciclo que conduce el locutor, se sabía que iban a estar cada uno por su lado. Todo se rompió cuando la actriz habló muy mal de la mujer y madre de Venezia, Melody Luz.

Según contó la panelista Pía Shaw, en A la Barbarrosa, quienes viajaron no la pasaron bien con ellos como protagonistas: "La están haciendo difícil. Dale, para la grabación nada más", comentó un productor.

Charlotte insistió que: "No, no quiero, dejalo ahí", y a Alex agregó: "No pienso saber nada con ella. No ves que estoy lejos, ni me acerco". El propio locutor debió pedirle al hijo de Claudio Caniggia que trate de dejar las diferencias de lado: "Marley, de corazón te digo, si tengo que grabar con ella, no grabo. No me la fumo", cerró.

Los desencuentros fueron aumentando a medida que pasaban las horas del día de grabación, tanto que los realizadores recordaron que "estábamos en un tren y se quejaban de que estaban en el mismo vagón. Tuvieron sus momentos de odio y separación, y hubo otros momento más amenos. Es un conflicto familiar grave".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La familia de la Tota Santillan apoya la hipótesis de un crimen disimulado por el siniestro.

La hija de la Tota Santillán sospecha que su padre pudo ser asesinado

Más de 12 millones de graduados ingresarán este año al mercado laboral.

Extraño fenómeno en China: jóvenes desempleados pagan para ir a una oficina y fingir que trabajan

Mattias Debertolis estuvo hospitalizado diez días.

Murió un atleta italiano de 29 años que se desplomó mientras disputaba los Juegos Mundiales en China

Guerra comercial: Donald Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

Trump prorrogó la tregua por los aranceles con China por otros 90 días

La provincia de Gansu vive momentos dramáticos.

Los videos más impactantes de las inundaciones en el norte de China

Las intensas lluvias que comenzaron el jueves provocaron inundaciones severas y un deslizamiento de tierra.

Trágicas inundaciones en el norte de China: al menos 10 muertos y 33 desaparecidos

Rating Cero

Una mujer que no es lo que parece y una búsqueda de justicia propia.
play

Está en Netflix y es una película que sube la temperatura en todo momento

Esta serie sueca acaba de estrenarse en Netflix.
play

Es un thriller, está en Netflix y te va a atrapar con su historia: mucha tensión y giros inesperados

Conocé los estrenos en Netflix que son tendencia
play

Es una remake de los 70, fue furor en 2014 con Mark Wahlberg y ahora se puede ver en Netflix: qué película es

La figura surgida del Real Madrid es tendencia por su pareja.

Furor en España: el jugador Marco Asensio estaría en pareja con una famosa influencer

Pasapalabra enfrenta a dos campeones.

No es Gran Hermano: Telefe confirmó el regreso de un programa para el prime time

Esta es una serie corta, pero con una historia fuerte e intensa.
play

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es una serie basada en un hecho real: muy atrapante

últimas noticias

Desde la producción del ciclo de viajes se filtraron los tensos momentos entre los Caniggia.

Sigue la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia, ahora con Marley como testigo

Hace 10 minutos
play
El arquero supo estar en la mira de Lionel Scaloni gracias a sus buenas actuaciones.

El peor partido de su vida: dos tremendos bloopers y una roja para un arquero argentino en España

Hace 11 minutos
Cientos de pakistaníes despiden a víctimas de las inundaciones.

Trágicas inundaciones en India y Pakistán: asciende a 280 el número de muertos

Hace 34 minutos
La medida más efectiva es no contestar llamadas de números desconocidos o privados.. 

Las 3 palabras prohibidas para decir en una llamada a un número desconocido: evitarás problemas

Hace 48 minutos
Para aquellos que les guste tener plantas o parques en perfecto estado, las mandarinas en mal estado pueden ser una buena solución.

Si tenés mandarinas con moho, no las tires: por qué puede servirte y mucho

Hace 49 minutos