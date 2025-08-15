Sigue la pelea entre Alex y Charlotte Caniggia, ahora con Marley como testigo

Los hermanos Alex y Charlotte Caniggia viajaron con Marley para grabar Por el mundo, en Telefe, y los cruces furiosos entre los mediáticos no pasaron desapercibidos para la producción.
Los hermanos mellizos se fueron a grabar a China con el presentador del ciclo de viajes y no disimularon ni un poco cuánto se detestan.
Los hermanos Alex y Charlotte Caniggia viajaron con Marley para grabar Por el mundo, en Telefe, y los cruces furiosos entre los mediáticos no pasaron desapercibidos para la producción.
Aunque aceptaron viajar a China para el ciclo que conduce el locutor, se sabía que iban a estar cada uno por su lado. Todo se rompió cuando la actriz habló muy mal de la mujer y madre de Venezia, Melody Luz.
Según contó la panelista Pía Shaw, en A la Barbarrosa, quienes viajaron no la pasaron bien con ellos como protagonistas: "La están haciendo difícil. Dale, para la grabación nada más", comentó un productor.
Charlotte insistió que: "No, no quiero, dejalo ahí", y a Alex agregó: "No pienso saber nada con ella. No ves que estoy lejos, ni me acerco". El propio locutor debió pedirle al hijo de Claudio Caniggia que trate de dejar las diferencias de lado: "Marley, de corazón te digo, si tengo que grabar con ella, no grabo. No me la fumo", cerró.
Los desencuentros fueron aumentando a medida que pasaban las horas del día de grabación, tanto que los realizadores recordaron que "estábamos en un tren y se quejaban de que estaban en el mismo vagón. Tuvieron sus momentos de odio y separación, y hubo otros momento más amenos. Es un conflicto familiar grave".