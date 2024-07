Wanda Nara confirmó su divorcio de Mauro Icardi: "Decidí separarme pero..."

A través de sus historias de Instagram, Wanda Nara compartió una captura de pantalla de su bloc de notas, donde escribió su comunicado. En un primer lugar, reveló: " Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quién soy ".

De inmediato, confirmó la noticia: "Decidí separarme pero no dejaremos de ser familia con Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco fue un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola". Con estas palabras, terminó con el misterio y sorprendió a sus seguidores.

Wanda Nara Mauro Icardi Wanda seguirá su carrera como cantante y conductora en Argentina, mientras que Icardi hará lo propio con el fútbol en Turquía. Redes sociales

Para finalizar, contó las razones detrás del divorcio: "No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto". Así, dejó sin palabras a los fanáticos de la relación amorosa y empieza una nueva etapa en las vidas de Wanda Nara y Mauro Icardi.

Wanda Nara confirma separación Mauro Icardi Wanda Nara se encargó de confirmar su divorcio de Mauro Icardi. Captura Instagram

