Qué jugador hizo el gol teniendo más años en la historia de la Copa del Mundo Un destacado futbolista hizo historia en una Copa Mundial que sorprendió al mundo entero. Por + Seguir en







Su legado permanece como símbolo de talento, experiencia y perseverancia. Getty Images

Roger Milla tiene el récord del jugador más veterano en marcar un gol en una Copa del Mundo, con 42 años y 39 días.

La histórica marca ocurrió en la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, en un partido entre Selección de fútbol de Camerún y Selección de fútbol de Rusia.

Milla ya había brillado en Italia 1990, donde regresó del retiro y se volvió famoso por sus festejos bailando junto al córner.

Su legado simboliza la longevidad, el carisma y el crecimiento del fútbol africano en la escena internacional. El camerunés Roger Milla quedó inmortalizado en la historia del fútbol durante la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994 al convertirse, con 42 años y 39 días, en el jugador más veterano en marcar un gol en una Copa del Mundo. El histórico tanto llegó en el partido de fase de grupos frente a Selección de fútbol de Rusia, donde descontó para Camerún pese a la derrota, superando incluso la marca que él mismo había establecido en el Mundial anterior.

La hazaña cobra aún más valor por el contexto de su carrera. Milla ya se había retirado de la selección antes del Mundial de 1990, pero regresó para liderar nuevamente a los “Leones Indomables” y cautivar al planeta con sus recordados festejos bailando junto al banderín del córner. Cuatro años después, volvió a demostrar que mantenía intacto su olfato goleador, compitiendo al máximo nivel frente a futbolistas mucho más jóvenes.

Roger Milla Su legado permanece como símbolo de talento, experiencia y perseverancia. Getty Images

Hasta hoy, el récord de Roger Milla sigue siendo uno de los más difíciles de igualar en la historia de los mundiales. Más allá del dato estadístico, su legado representa la longevidad, el carisma y la importancia que tuvo para posicionar al fútbol africano en la escena internacional.

Cuál es el jugador que tenía más años cuando hizo un gol en la Copa del Mundo El récord del jugador de mayor edad en convertir un gol en la historia de la Copa del Mundo pertenece al legendario delantero camerunés Roger Milla. La histórica marca se produjo durante la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, en un encuentro de fase de grupos frente a Selección de fútbol de Rusia. Con 42 años y 39 días, Milla logró marcar para Camerún y superar su propio registro obtenido en Italia 1990, consolidándose como un caso único de longevidad en la élite del fútbol internacional.

Roger Milla Hasta la actualidad, el récord de Roger Milla continúa intacto y es considerado uno de los más difíciles de superar en los mundiales. Getty Images La hazaña trascendió lo estadístico por el impacto cultural y deportivo que tuvo su figura. A pesar de que Selección de fútbol de Camerún no consiguió avanzar de ronda, el delantero dejó una imagen imborrable gracias a su carisma, sus recordados festejos bailando junto al córner y su capacidad para competir al máximo nivel frente a futbolistas mucho más jóvenes. Su presencia ayudó además a fortalecer la visibilidad del fútbol africano en el escenario mundial. Hasta la actualidad, el récord de Roger Milla continúa intacto y es considerado uno de los más difíciles de superar en los mundiales. Aunque cada vez más jugadores extienden sus carreras hasta edades avanzadas, convertir un gol en una Copa del Mundo después de los 42 años sigue siendo una hazaña extraordinaria. Su legado permanece como símbolo de talento, experiencia y perseverancia.