Vuelve PH: Podemos Hablar: quiénes serán los primeros invitados El emblemático ciclo de entrevistas de Andy Kusnetzoff regresa a Telefe con una potente selección de figuras para su mesa de debut. Agregar C5N en









Vuelve el programa conducido por Andy Kusnetzoff Telefe

Tras varias semanas de especulaciones y expectativas en el ambiente del espectáculo, Andy Kusnetzoff regresa al frente de PH, Podemos Hablar. El reconocido ciclo de entrevistas volverá a ocupar el horario central de Telefe el próximo sábado 8 de agosto a las 21.30, consolidando su presencia en una franja clave para el rating. De cara a este esperado debut, desde la producción del programa ya confirmaron la lista de figuras que inaugurarán la emblemática mesa de confesiones.

Andy Kusnetzoff faltará a PH: quién ocupará su lugar Con este retorno, el conductor y su equipo de producción buscan rearmar la mística de uno de los envíos más vistos de la televisión nacional. El formato, que se convirtió en una marca registrada de los fines de semana desde su lanzamiento, sostendrá su propuesta basada en las dinámicas grupales, las revelaciones inesperadas y el clima descontracturado que suele generarse entre las personalidades convocadas en cada emisión.

La vuelta del programa marca el reencuentro de Kusnetzoff con el prime time de Telefe luego de la pausa iniciada a finales de 2023. De esta manera, el ciclo reabrirá la clásica competencia de los sábados por la noche frente a Mirtha Legrand, quien continúa al aire en la pantalla de El Trece. Este histórico duelo televisivo promete reactivar un mano a mano directo por el encendido que durante años marcó el pulso de la agenda mediática local.

Quiénes son los primeros invitados de PH: Podemos Hablar Para el lanzamiento de su nueva entrega, la producción del ciclo apostó por convocar una variada lista de figuras del espectáculo y los medios para encabezar el debut. Entre las personalidades confirmadas para el estreno se encuentran Yanina Latorre, Martín Cirio, La Joaqui, Pampita y Diego Leuco. Esta selección reúne a perfiles de alta visibilidad pública con el objetivo de generar un clima de alto impacto mediático.

Las cinco personalidades del ambiente compartirán la dinámica en el icónico "punto de encuentro" que caracteriza a la propuesta. La mezcla de estilos promete desplegar un cruce directo entre anécdotas personales, debates picantes y revelaciones inesperadas a lo largo de la primera emisión. Con esta mesa plural, la conducción buscará encender la pantalla capturando la atención del público desde el inicio mismo del envío.

Por último, de cara a la salida al aire del próximo sábado, desde el equipo de trabajo de Andy Kusnetzoff no descartan sumar a un participante sorpresa de último momento. La intención de agregar una última figura responde al deseo de terminar de conformar la mesa y aportar un elemento extra de expectativa para la audiencia en el primer fin de semana de competencia televisiva.