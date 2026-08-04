"Pensé que me iba a morir": el dramático accidente que sufrió una figura de la TV

El periodista Pepe Ochoa reveló en las últimas horas el estremecedor accidente de tránsito que protagonizó mientras regresaba a su casa por la Autopista Panamericana , en medio del intenso temporal que afectó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Sobre el suceso, el panelista contó que perdió el control de su vehículo al atravesar un espejo de agua, impactó contra el guardarrail y terminó en contramano, en una secuencia que definió como el momento más angustiante de su vida.

Aunque el automóvil quedó con destrucción total , el periodista logró salir prácticamente ileso. Su testimonio, cargado de emoción, rápidamente generó repercusión en redes sociales y en los programas de espectáculos, especialmente por la frase que resumió el dramático episodio: "Pensé que me iba a morir" .

Pepe Ochoa reconstruyó en LAM cada segundo del siniestro ocurrido el viernes pasado, cuando volvía a su casa tras abandonar el canal. Según explicó, circulaba a aproximadamente 70 kilómetros por hora cuando el vehículo pasó sobre un espejo de agua en una curva de la Panamericana.

Esa acumulación de agua provocó que el auto perdiera adherencia sobre el asfalto y comenzara una peligrosa secuencia de trompos. "Como justo estaba en una curva, me patinó el auto, me pegué contra el guardarrail y empecé a dar vueltas" , recordó el panelista, al describir cómo el temporal fue determinante para que ocurriera el accidente.

El momento de mayor desesperación llegó cuando el vehículo quedó detenido en contramano , mientras otros automóviles se aproximaban a gran velocidad. Ochoa relató que apenas podía observar cómo los conductores intentaban esquivarlo para evitar una tragedia aún mayor. "Venía por Panamericana y había un montón de autos. De pedo no choqué con ninguno, dos me esquivaron" , expresó.

Pepe Ochoa estuvo al borde de la tragedia. LAM

Luego reveló la sensación que lo invadió durante esos segundos de incertidumbre: "Pensé que me iba a morir y sentí un frío que me corría por el cuerpo, horrible", una declaración que reflejó la dimensión del miedo que atravesó mientras esperaba el desenlace del episodio.

Además del impacto físico y emocional, el periodista aseguró que vivió una experiencia muy especial mientras aguardaba la llegada de la asistencia. Contó que dos personas decidieron detener sus vehículos para ayudarlo bajo la lluvia y que ese gesto tuvo para él un significado muy profundo. "Soy muy creyente y me encomiendo a mis abuelos todo el tiempo", explicó.

Luego detalló que uno de los hombres se llamaba Carlos, igual que uno de sus abuelos fallecidos, mientras que el otro llevaba la campera del club de rugby donde había jugado su abuelo Enrique. "Frenaron dos autos. Uno de los que se frenó se llamaba Carlos, como mi abuelo, y el otro tenía la campera del club de mi abuelo Enrique", relató con visible emoción.

Mientras esperaba la grúa, Ochoa llamó a su hermana para pedir ayuda y permaneció bajo la lluvia observando cómo su automóvil había quedado completamente destruido. Si bien el vehículo fue declarado pérdida total, el panelista destacó que las consecuencias físicas fueron mínimas.

El panelista contó que le dieron destrucción total tras el incidente.

"La saqué barata, no me pasó nada más que este rasguño, que es la nada misma", afirmó. Sin embargo, reconoció que al día siguiente comenzó a sentir fuertes dolores musculares como consecuencia de los golpes sufridos durante los trompos y el impacto contra el guardarrail.

El relato también generó una inmediata reacción entre sus compañeros de LAM. Fue Karina Iavícoli quien dio a conocer inicialmente el accidente, antes de que el propio Ochoa contara los detalles. El conductor Ángel de Brito resumió el sentimiento general con una frase contundente: "Estás vivo de pedo". Fiel al estilo del programa, la tensión se mezcló luego con bromas entre los integrantes del panel, algo que el propio periodista aceptó con humor al responder: "Ustedes son unas basuras. Son todas unas basuras, pero las quiero así".

Antes de finalizar su testimonio, Pepe Ochoa aprovechó la repercusión de su experiencia para dejar un mensaje de prevención dirigido a todos los conductores. Remarcó que llevaba colocado el cinturón de seguridad, un elemento que considera fundamental para haber evitado lesiones de gravedad. "Importante usar cinturón de seguridad, lo tenía puesto", enfatizó.

También confesó que durante los instantes más críticos pensó en su sobrino Indalecio, de apenas nueve meses, y en toda su familia. Incluso hizo una profunda reflexión sobre su propia vida: "Lo orgulloso que estoy de haber cumplido todas mis metas", expresó.