Insólito momento en Gran Hermano: fue eliminada, no quiso irse y el Big tuvo que lanzar una fuerte amenaza

Durante la gala de eliminación en Gran Hermano se vivió un hecho totalmente insólito: Campanita fue la elegida por el público para irse, se resistió a abandonar la casa y el Big debió intervenir, bajo amenaza, para que se vaya del reality.
Con el 53,3% de los votos del público, la participante debió abandonar la 24° gala de eliminación, pero rechazó la decisión y se resistía a irse, entre llantos y gritos.
Durante la gala de eliminación en Gran Hermano se vivió un hecho totalmente insólito: Campanita fue la elegida por el público para irse, se resistió a abandonar la casa y el Big debió intervenir, bajo amenaza, para que se vaya del reality.
La jugadora con descendencia paraguaya y brasileña quedó en el versus contra Solange “Sol” Abraham y con el 55,3% de los votos se convirtió en la 24° eliminada de la casa, pero su reacción fue tan inesperada que revolucionó a todos los presentes.
En un principio, la participante tuvo una reacción tranquila saludando a sus compañeros, quienes coreaban su nombre, mientras Sol festejaba a los gritos, lo que generó la reacción de otros hermanitos. Sin embargo, en cuestión de segundos e sorpresivamente en vez de dirigirse hacia la puerta de salida, empezó a bailar, golpear las ollas como hacía cada mañana, paseándose por toda la casa, dando a entender que era su manera de despedirse.
Pasado unos minutos, cuando el Big le advirtió que era su manera de irse, lo desafió y le aseguró que no quería irse. Acto seguido, comenzó a llorar y asegurar “no me voy nada”. “Sí, señorita, usted debe irse”, le remarcó el dueño de la casa en voz conciliadora, pero a medida que fueron pasando los minutos se comenzó a notar el enojo de él.
Al advertir que Sol celebraba la escena y que Campanita seguía sin dirigirse a la puerta, elevó el tono: “¡Silencio! Aquí tenemos un reglamento y se debe cumplir”. Pero la participante redobló la apuesta y volvió a desafiar la autoridad del reality.
“Necesito que te retires en este momento”, le repitió la voz de Gran Hermano y ante la nueva negativa, advirtió: “Te estoy ordenando que salgas. Es mi casa. Tenés que dejar la casa en este instante. Ya se pronunció el Supremo. Te vas por la puerta principal”.
“¿Me puedo quedar de visita, amado? No me quiero ir”, preguntó Campanita y Gran Hermano no solo se negó sino que le advirtió que si continuaba desobedeciendo la orden, aplicaría sanciones para el resto de los participantes.
Recién después de esa última advertencia, Campanita aceptó abandonar la casa entre lágrimas, protagonizando una de las eliminaciones más escandalosas de esta edición de Gran Hermano Generación Dorada.