¿Vuelve? Un famoso conductor habló de la posibilidad de que regrese un exitoso programa

El conductor sumó una propuesta particular para un eventual regreso de su histórico ciclo. Mientras tanto, se conocieron los detalles del final de su relación sentimental.

Marcelo Tinelli ilusionó a sus seguidores al hablar públicamente sobre la posibilidad de un regreso del Bailando , luego de que su hija Cande lo etiquetara en sus redes sociales pidiendo la vuelta del icónico programa. Ante esto, el conductor decidió compartir el pedido y sumó su propia mirada sobre cómo podría concretarse un eventual regreso del ciclo.

Todo comenzó este lunes, cuando Cande Tinelli compartió una historia junto a un llavero con la famosa frase de Moria Casán durante su histórica pelea con Silvina Escudero, acompañada del mensaje: "Que vuelva el Bailando, el mundo lo pide". El posteo de la joven no tardó en llegar a su padre, quien decidió responder públicamente y renovar la ilusión de los fanáticos del certamen.

Marcelo Tinelli compartió la publicación de su hija y sumó una propuesta concreta sobre el formato que podría tener esta nueva edición: "Sería buenísimo hacer un Bailando a pedido del público. Donde la gente elija quiénes tendrían que participar. Como un 'Bailando: The Last Dance'". Con esta idea, el conductor dejó entrever un posible regreso pensado desde la elección directa del público para definir a los participantes del certamen.

Para sumar más expectativa al anuncio, Tinelli decidió etiquetar directamente a quienes fueron parte del histórico jurado del programa: Moria Casán, Ángel de Brito, Pampita y Marcelo Polino, consultándolos sobre su opinión al respecto: "Les consulto a los cuatro miembros del jurado a ver qué opinan". Pese a la repercusión generada por el mensaje, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre el regreso del ciclo, aunque el conductor no dudó en sembrar la ilusión entre sus seguidores.

Según dio a conocer Yanina Latorre en SQP (América TV), la separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se mantuvo en secreto por un motivo estrictamente vinculado al reality que ambos protagonizan juntos, "Los Tinelli". De cara al estreno de la serie, la producción les habría pedido mantener cierto hermetismo e incluso mostrarse públicamente como pareja para no afectar la narrativa del proyecto: "A Prime Video le sirve más que ellos vayan como pareja y no como separados", explicó la conductora.

Uno de los indicios más llamativos de la ruptura se dio el 1 de abril, día del cumpleaños de Tinelli, cuando Milett Figueroa no solo estuvo ausente sino que tampoco le dedicó ningún saludo público, algo inusual considerando que el conductor suele resaltar mensajes de su círculo cercano. En paralelo, desde Perú comenzaron a circular versiones sobre que la modelo estaría llevando adelante una "vida de soltera", reforzadas por publicaciones como un video tomando clases de reggaetón y su actitud evasiva frente a la prensa.

El entorno de Tinelli tampoco logró despejar las dudas sobre la situación. Luciano "El Tirri", primo del conductor, reconoció que hace tiempo no ve a Milett, incluso desde las grabaciones del reality en Perú, mientras que una de las hijas del conductor solo respondió "No sé" al ser consultada por Latorre sobre el tema.

Latorre también recordó un antecedente clave que, según su versión, refleja crisis anteriores en la pareja que se mantuvieron bajo control por compromisos laborales: "El año pasado, cuando arrancaba el Carnaval, Marcelo hizo un descargo en su streaming dando a entender que todo había terminado. Después, a los pocos días, salió a decir que se lo había malinterpretado". Según explicó, la producción incluso habría presionado para sostener la relación de cara a viajes internacionales por la serie: "Tenían que viajar a Perú y Ecuador por la serie y desde la producción no cayó nada bien ese planteo de separación. Tuvieron que dar marcha atrás públicamente, aunque en realidad ya estaban distanciados".