Conmoción por la muerte de un famoso periodista: lo encontraron en su casa tras luchar contra una enfermedad Con una extensa carrera en televisión falleció mientras dormía luego de una década de lucha silenciosa contra una insuficiencia renal. Agregar C5N en









Su hermano lo encontró en la vivienda que compartían. Imagen creada con Inteligencia Artificial

El periodismo de espectáculos en la televisión hispana de Estados Unidos está de luto luego de la muerte del periodista Ángel de los Santos, ocurrida la mañana del lunes. La noticia fue confirmada por Despierta América, el programa de Univision donde el comunicador se desempeñó como corresponsal, a través de una publicación en Instagram que generó una ola de mensajes de despedida entre colegas y seguidores.

Aunque los familiares del periodista no se pronunciaron oficialmente, el presentador argentino Javier Ceriani, amigo personal de De los Santos, brindó detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento a través de su canal de YouTube. Según comentó, los riñones del titular del canal El Precio de la Fama "estaban muy débiles" desde hacía tiempo, y fue esa condición la que finalmente lo llevó a la muerte.

De acuerdo con Ceriani, De los Santos falleció "en paz", en "su casa" y "dormido". El oeruidusta vuvpua junto a su hermano Manuel, quien fue el encargado de encontrarlo. "Él estaba durmiendo, y se durmió. Su hermano, claro, había salido a trabajar. Pasaron ocho horas, su hermano llegó a la casa, vio a su hermano Ángel", relató Ceriani. "Llamó a los paramédicos, quienes le dijeron una dura situación: Ángel llevaba ocho horas muerto. Estaba dormido, no sufrió", agregó.

El periodista había atravesado durante una década una severa insuficiencia renal que lo obligaba a someterse regularmente a diálisis. Ya en 2017 había hablado públicamente de su condición en una entrevista para Aguas con Juan Carlos, donde dio a conocer que sufría "una deficiencia renal" y que se encontraba a la espera de iniciar el proceso para un trasplante de riñón. Según Ceriani, esa enfermedad "nunca" logró superarla del todo y finalmente "se lo comió".

Redes sociales Quién era Ángel de los Santos Ángel de los Santos acumulaba más de 25 años de trayectoria en el periodismo de espectáculos y se destacó como uno de los comunicadores más reconocidos de la televisión hispana en Estados Unidos. Su carrera comenzó en la prensa escrita, colaborando con el periódico de la revista ¡Hola!, antes de dar el salto a la televisión con el programa Cotorreando.

Más adelante se integró a Escándalo TV, donde tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras como Vicente Fernández, y posteriormente se convirtió en corresponsal de Despierta América desde Los Ángeles. En esa etapa cubrió estrenos, conciertos, alfombras rojas y conferencias de prensa, además de entrevistar en 2017 a la cantante Carmen Jara, quien habló por primera vez sobre las agresiones que había sufrido durante su matrimonio. En 2019 estuvo en el centro de una de las coberturas más comentadas de la televisión hispana al seguir de cerca la boda de Chiquis y Lorenzo Méndez, y en 2020 conversó con Pedro Rivera durante el lanzamiento de uno de sus proyectos musicales, continuando su vínculo con la dinastía Rivera en años posteriores. Redes sociales Luego de concluir su etapa en Univision, De los Santos entendió que la manera de consumir información estaba cambiando y decidió crear sus propios espacios digitales. Se convirtió en youtuber y creador de contenido con su show El Precio de la Fama, donde encontró mayor libertad editorial para realizar entrevistas extensas y conectar directamente con su audiencia, sin dejar nunca de trabajar pese a la enfermedad que lo acompañó en silencio durante sus últimos diez años de vida.