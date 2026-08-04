"No es solamente ni una menos sino también ni uno más": reclamó La hermana del hombre asesinado en Chaco

Leticia afirmó que su hermano Julián Álvarez Guardia sufría "violencia de género" de parte de la única detenida por su muerte y enumeró que le revisaba el celular, le "reventó una camioneta" y "muchas veces lo despertaba a los golpes".

La hermana de Julián Álvarez Guardia le pidió a la Justicia que Victoria Cantero , la joven de 25 años detenida por el asesinato de su novio, permanezca detenida hasta el juicio porque "es lo que se merece: no tener vida" y prometió " hacer justicia por él y sentar un precedente para que los hombres sean escuchados ".

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"Él sufría y vivía sufriendo violencia de género en todos los aspectos: desde lo que es revisar un celular, reventarte una camioneta, pegarte . Los amigos me han pasado mucha información de que muchas veces su pareja lo despertaba a los golpes ", enumeró Leticia este martes en C5N .

Sobre la noche del asesinato, la mujer supuso que "algún motivo de celos habrá tenido ella" para matarlo y aseguró que "tenía acceso a la casa, entraba y salía cuando quería". " Muchas veces lo dejaba encerrado a mi hermano en la casa y no le quería devolver la llave ", remarcó Leticia.

La mujer cuestionó cuestionó la definición de violencia de género y le pidió a la sociedad y la Justicia "empezar a cambiar y entender que tanto el hombre como la mujer sufren violencia". " No es solamente ni una menos sino también ni uno más ", definió Leticia.

" Que ningún hombre pase por lo que mi hermano pasó producto de una relación tóxica , pero no de su parte, sino de la parte de quien él pensaba y decía que era el amor de su vida", sostuvo la hermana del joven de 29 años asesinado de una puñalada en Resistencia.

Qué pasó la noche que Julián Álvarez Guardia fue asesinado

La hermana detalló las últimas horas con vida de Julián Álvarez Guardia y señaló que su hermano llegó a llamar a Facundo Cantero, su cuñado y amigo, para pedirle "Facu, vení, porque tu hermana me hincó y no sé qué hacer". Su amigo fue quien llamó a Leticia y quien llevó al hospital a su amigo herido que falleció durante la cirugía.

"Buscó una manera de pedir ayuda a alguien y cuando me llama Facundo, siempre tuvo contacto conmigo, me dice que me vaya al hospital y ahí me cuenta Facundo que Victoria lo apuñaló, pero no sabíamos la gravedad", reconstruyó Leticia y agregó: "Del quirófano sale un médico que me dice que hizo dos paros".

La mujer remarcó que "la herida fue directo al corazón, tocó la aorta, tocó muchos vasos" y afirmó que su hermano "murió desangrado por dentro".

"Victoria estaba bien vestida, como si volvieran de un boliche o alguna salida, ni despeinada estaba y se fue al auto, la llevaron los padres", concluyó la hermana de Julián.