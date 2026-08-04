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Fuerte decisión: Telefe levantó un programa del prime time por bajo rating

El canal tomó la determinación de no emitir más un ciclo nocturno porque no tenía los números esperados. Fue confirmado en América.

Telefe se deshizo de un ciclo relacionado a Gran Hermano.

Telefe se deshizo de un ciclo relacionado a Gran Hermano.

En medio del golpe a los números que genera todo lo referido a Gran Hermano, Telefe tomó la drástica decisión de levantar un programa más: La noche de los exs. El ciclo que se emitía los sábados no va a ir más y adelantaron el estreno de un viejo conocido como lo es Andy Kusnetzoff.

Campanita se negó a abandonar la casa.
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La decisión tuvo que ver con el bajo rating que tenía y por la necesidad de competir fuerte contra el ciclo de Mirtha Legrand. La noticia la brindó Martín Salw en SQP y Ximena Capristo aseguró que su marido, Gustavo Conti, se iba a enterar ese mismo día.

De esta manera, quedó en claro que la decisión que tomaron las autoridades fue difundida antes de dar aviso a los propios integrantes del programa.

PH: Podemos Hablar será el ciclo reemplazante para los sábados a la noche. La llegada de Andy será con invitados como el streamer Martín Cirio, la conductora Yanina Latorre, la modelo Pampita, el conductor Diego Leuco y la cantante La Joaqui.

Todo lo que se sabe sobre el regreso de PH: Podemos Hablar a Telefe

El debut del ciclo ya tiene una sorpresa ya que la primera invitada confirmada para la emisión del 8 de agosto a las 21.30 es Yanina Latorre, quien mantiene un enfrentamiento público con Andy Kusnetzoff desde hace años. La información fue dada a conocer por Ángel de Brito, que también difundió el audio en el que la propia conductora reaccionó a la convocatoria.

"Me invitó al primer programa y quisiera saber por qué. Me odia y lo odio, pero bueno, veremos qué pasa", dijo Latorre en ese mensaje, reproducido en Bondi. Lejos de rechazar la propuesta, dejó abierta su participación con una condición: "Voy a ir, me gusta ir al lugar de alguien que me odia y que lo odio. Me divierte más. Igual está supeditado a los invitados que vayan, porque si no me gustan los invitados no voy".

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