Fuerte decisión: Telefe levantó un programa del prime time por bajo rating

En medio del golpe a los números que genera todo lo referido a Gran Hermano, Telefe tomó la drástica decisión de levantar un programa más: La noche de los exs. El ciclo que se emitía los sábados no va a ir más y adelantaron el estreno de un viejo conocido como lo es Andy Kusnetzoff.
La decisión tuvo que ver con el bajo rating que tenía y por la necesidad de competir fuerte contra el ciclo de Mirtha Legrand. La noticia la brindó Martín Salw en SQP y Ximena Capristo aseguró que su marido, Gustavo Conti, se iba a enterar ese mismo día.
De esta manera, quedó en claro que la decisión que tomaron las autoridades fue difundida antes de dar aviso a los propios integrantes del programa.
PH: Podemos Hablar será el ciclo reemplazante para los sábados a la noche. La llegada de Andy será con invitados como el streamer Martín Cirio, la conductora Yanina Latorre, la modelo Pampita, el conductor Diego Leuco y la cantante La Joaqui.
Todo lo que se sabe sobre el regreso de PH: Podemos Hablar a Telefe
El debut del ciclo ya tiene una sorpresa ya que la primera invitada confirmada para la emisión del 8 de agosto a las 21.30 es Yanina Latorre, quien mantiene un enfrentamiento público con Andy Kusnetzoff desde hace años. La información fue dada a conocer por Ángel de Brito, que también difundió el audio en el que la propia conductora reaccionó a la convocatoria.
"Me invitó al primer programa y quisiera saber por qué. Me odia y lo odio, pero bueno, veremos qué pasa", dijo Latorre en ese mensaje, reproducido en Bondi. Lejos de rechazar la propuesta, dejó abierta su participación con una condición: "Voy a ir, me gusta ir al lugar de alguien que me odia y que lo odio. Me divierte más. Igual está supeditado a los invitados que vayan, porque si no me gustan los invitados no voy".