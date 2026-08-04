Sorpresivo cambio: famosa conductora deja El Trece y TN para seguir su carrera en América TV La comunicadora se despidió con un video emotivo luego de años al frente del pronóstico del tiempo en las señales del grupo. En pocos días se sumará a un nuevo ciclo televisivo en otra emisora. Agregar C5N en









Ángel de Brito fue quien confirmó hacia dónde se dirige. Redes sociales

Marina Señuk confirmó su salida de TN y El Trece a través de un video publicado en sus historias de Instagram, en el que se la ve recorriendo emocionada los pasillos de Artear en su último día de trabajo. "Empiezan las despedidas", escribió la comunicadora, encargada hasta ahora de dar el pronóstico del tiempo en las señales del grupo, dejando en claro que su etapa en el canal llegaba a su fin.

"Último domingo laboral. Ya me despedí en vivo con mis amigos, que los voy a seguir viendo", expresó en el mismo posteo. Y agregó, visiblemente conmovida: "Me llevo gente espectacular. Una emoción... estoy sensible. Último domingo laboral en TN. Este es el pasillito de todas mis mañanas...". La periodista participaba de Arriba Argentinos en El Trece y de Este Finde en TN.

Aunque la conductora no dio detalles públicos sobre su próximo destino laboral, fue Ángel de Brito quien dio a conocer hacia dónde se dirige. "En 15 días, Marina Señuk se suma al programa de Lapegüe, en América TV", anunció el conductor de LAM en su cuenta de X, en referencia al ciclo Lape club social. Hasta el momento, la periodista no se refirió públicamente a esta información.

En 15 días, Marina Señuk se suma al programa de Lapegue, en @AmericaTV pic.twitter.com/DWKAIJ04QW — A N G E L (@AngeldebritoOk) August 3, 2026 El regreso de Marina Señuk tras ser madre Marina Señuk había regresado a TN luego del nacimiento de su hija Malaika reencontrándose con sus compañeros de pantalla. Paula García y Santiago Dorrego la recibieron con alegría en Este Finde y hasta pidieron música especial para darle la bienvenida. "¡Hola! ¡Volví! Los extrañé un montón. Extrañaba estos domingos de mates, charlas y chismes. Mali ya tiene 8 meses. Estoy contenta de acompañarlos nuevamente con el tiempo y toda la información", expresó la comunicadora al reincorporarse.

El nacimiento de su hija, fruto de su relación con Gastón Adler, había sido un momento emotivo para la periodista, que compartió en su momento un video del parto en sus redes sociales. "El encuentro más hermoso que soñamos alguna vez. 09/01/2025 nació ella, nuestra hija Malaika que llegó para robarnos el corazón", escribió entonces. "No hay palabras para describir el momento y todas las sensaciones que se nos pasan por el cuerpo. Estamos perdidamente enamorados de esta bebita. Desbordados de amor", agregó.

En esa misma publicación, Señuk había dedicado palabras de agradecimiento al equipo médico que la acompañó durante el proceso. "Agradecidos desde el primer momento a nuestro obstetra Nacho Tomasone, que tomó las mejores decisiones, con profesionalismo, para nuestra hija e hizo que pasáramos tantos meses cuidados y contenidos de una manera única. Gracias Nachito gran capitán del barco", escribió. También mencionó a la partera Mariela Giménez y a la anestesióloga Giselle Pierrard: "Con ellos todo fue perfecto", sumó, antes de cerrar el posteo con un mensaje de gratitud hacia todos los que la acompañaron en ese momento.