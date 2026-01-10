10 de enero de 2026 Inicio
La impresionante transformación física de Matt Damon para hacer de Odiseo en La Odisea

Protagonizar la película, que se estrenará en julio de 2026, le exigió un gran entrenamiento físico y mantener una dieta rigurosa, similar a la de un deportista de élite.

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

Matt Damon trabaja en una nueva película de Christopher Nolan. 

Para su papel protagónico en La Odisea, la nueva y ambiciosa película de Christopher Nolan, el actor Matt Damon se ha sometido a una de las transformaciones físicas más rigurosas de su carrera, alcanzando un peso que no tenía desde su adolescencia. A sus 55 años, el intérprete estadounidense tuvo que encarnar a un Odiseo que proyecta una imagen de resistencia y desgaste, cumpliendo con la visión del director de mostrar a un héroe "delgado, pero fuerte".

Te puede interesar:

La metamorfosis para este papel implicó una pérdida de peso de más de 30 libras (aproximadamente 14 kilos). El actor reveló que pasó de pesar entre 84 y 90 kilos a rodar toda la película con apenas 75 kilos, una cifra que no veía desde que estaba en la preparatoria, según contó en entrevistas.

Para alcanzar este objetivo, Damon siguió una metodología estricta que incluyó la eliminación del gluten de su dieta y una rutina de entrenamiento de élite, con sesiones de ejercicio intenso diseñadas por profesionales para mantener la fuerza muscular a pesar de la delgadez.

La película tiene su estreno previsto para el 17 de julio de 2026.

La película tiene su estreno previsto para el 17 de julio de 2026.

El actor comparó la preparación con una temporada de deportista profesional, donde cada comida y entrenamiento formaba parte de una rutina inamovible. Sin embargo aseguró que se trató de un método supervisado y profesional, evitando los peligros de sus inicios en Hollywood como cuando perdió peso de forma descontrolada para su participación en la película Courage Under Fire, poniendo en riesgo su salud.

Éxitos en los que participó Matt Damon

La Odisea es la tercera película de Christopher Nolan en la que participa Matt Damon. Anteriormente, el actor formó parte de los repartos de la épica de ciencia ficción Interstellar y de la multipremiada Oppenheimer. Estas producciones previas no solo fueron hitos en la cinematografía contemporánea, sino que permitieron a Damon explorar personajes complejos dentro de los ambiciosos marcos técnicos y narrativos que caracterizan al director.

A lo largo de su carrera, demostró una gran versatilidad como actor. Además, destacó en varios papeles que exigieron cambios radicales en su apariencia. Entre sus trabajos más recordados se encuentra su actuación en Courage Under Fire (1996), donde realizó una de sus primeras y más arriesgadas transformaciones físicas.

Asimismo, dentro de su extensa carrera sobresale su participación en The Informant! (2009), una película para la cual, a diferencia de su actual papel de Odiseo, debió ganar aproximadamente 30 kilos de peso. Estos ejemplos confirman su capacidad para adaptarse a cualquier requerimiento interpretativo en pos de la historia.

