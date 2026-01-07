Murió una influencer tras someterse a una cirugía de levantamiento de glúteos

La creadora de contenido falleció luego de una intervención quirúrgica de alto riesgo. Las autoridades abrieron una causa penal para investigar posibles cargos de negligencia.

Las redes están de luto tras la muerte de la influencer rusa Yulia Burtseva a los 38 años , la creadora de contenido falleció tras someterse a una cirugía de alto riesgo de levantamiento de glúteos . En su cuenta de Instagram, sus seguidores comenzaron a despedirla en comentarios: "Tan triste, no puedo creerlo... Lo siento mucho por ella y su familia... simplemente no hay palabras para el dolor".

En redes sociales, la cuenta de Yulia Burtseva, tiene más de 70 mil seguidores , donde compartía su vida diaria junto a su esposo llamado Giuseppe y su hija pequeña , desde Nápoles, Italia.

Sin embargo, Burtseva falleció el pasado 4 de enero, tras someterse a una operación de alto riesgo de glúteos. Según los medios locales rusos como MSK1, la intervención fue realizada en "una clínica privada de Moscú el 4 de enero, aunque fue trasladada de inmediato al hospital después de que su condición se deterioró , donde luego fue declarada muerta".

Desde el Comité de Investigación de Moscú, la Dirección Principal de Investigación del Comité de Investigación de la Federación Rusa para Moscú abrió una causa penal para investigar una posible negligencia de la persona que llevó adelante la cirugía.

"Se presentaron cargos contra la empleada de la clínica que realizó la cirugía" , informaron medios como RIA Novosti y Kommersant, al parecer la empleada de la clínica no tendría un título médico habilitado.

La desgarradora última publicación de Yulia Burtseva antes de morir

La creadora de contenido compartió un video en su cuenta de Instagram el pasado 5 de diciembre y se convirtió en su última publicación antes de morir, ya que no hubo actualizaciones nuevas.

En el video aparece Yulia, junto a su hija pequeña, ambas hablando en ruso con la leyenda: "El idioma ruso es especial, por lo que requiere una expresión facial especial", y varios emojis de risa.

Eso no es todo, sino el medio MSK1, Yulua también publicó un video en VK, una red social rusa, el día que tenía su cirugía. "Buenos días, Moscú", escribió Burtseva en un texto superpuesto a un video del Café Pushkin, una cafetería de Moscú.