Video: el momento en que un tiburón mordió a una turista en Brasil Una mujer de 36 años disfrutaba de sus vacaciones en el mar cuando fue sorprendida por el animal, que le mordió el muslo de la pierna derecha. En redes sociales compartió su proceso de recuperación y varias imágenes. Por + Seguir en







El escalofriante momento quedó capturado en un video.

Un tiburón mordió a una turista de 36 años que hacía snorkel en el archipiélago de Fernando de Noronha, ubicado en Brasil. El terrorífico momento quedó captado en un video y se volvió viral en redes sociales.

La turista fue identificada como Tayane Dalazen, quien relató en redes sociales el escalofriante momento que vivió mientras estaba de vacaciones en una isla al norte de Brasil, cuando ingresó al mar para realizar snorkel junto a un grupo de amigos.

En las imágenes que se viralizaron, se puede observar cómo la joven está nadando cuando es sorprendida por un tiburón nodriza, que le muerde una pierna. En medio de la desesperación, la joven fue asistida en el lugar y luego trasladad a un centro de atención donde recibió algunos puntos y fue dada de alta.

Posteriormente, Tayane compartió un posteo en redes sociales donde explicó lo que le pasó: "El día 09/01 fui a la Praia do Porto para realizar una inmersión con un guía acreditado, en una actividad común en la región: nadar con tiburones nodriza. Siempre tuve plena conciencia de que se trata del hábitat de animales salvajes y que, aunque no sea una especie conocida por ataques frecuentes, existen riesgos".

"Entré al mar desde la playa, con snorkel, y llegué nadando hasta el lugar de la inmersión. En ningún momento toqué, alimenté o provoqué a ningún animal, ni salté desde una embarcación", añadió.

Sin embargo, la mujer denunció la actitud del guía de la actividad, qué momentos antes del ataque "golpeó un tiburón con una cámara, son hechos que merecen ser investigados y debidamente aclarados". "Aprovecho para reiterar que estoy bien, fuera de cualquier riesgo, y que el accidente no tuvo mayores consecuencias. En breve estaré plenamente recuperada y, sin dudas, volveré a Fernando de Noronha", cerró. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/inter_fatos/status/2010446607674900758&partner=&hide_thread=false A advogada Tayane Dalazen, de 36 anos, foi mordida na perna por um tubarão em um mergulho em Fernando de Noronha. O caso aconteceu na sexta-feira (9) Uma imagem mostra o momento em que um mergulhador bate com uma câmera na cabeça de um tubarão-lixa. pic.twitter.com/bAaibMeRdC — (@inter_fatos) January 11, 2026