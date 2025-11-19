19 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Mundial 2026: cuántos cupos quedan por definirse y qué países todavía pueden clasificarse

La próxima Copa del Mundo se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. El próximo 5 de diciembre será el sorteo y todos los encuentros se llevarán a cabo en la fecha FIFA de marzo de 2026.

Por
En el Mundial 2026 habrá 48 selecciones

En el Mundial 2026 habrá 48 selecciones, la primera con mayor participación en la historia.

A días del sorteo del Mundial 2026, ya están se confirmaron la clasificación de 42 selecciones, pero aún restan la confirmación de otros 6, ya que por primera vez en la historia esta Copa del Mundo contará con 48 países, distribuidas en 12 grupos de cuatro.

La vigencia de Cristiano Ronaldo y su legado en el fútbol moderno.
Te puede interesar:

La impresionante transformación física de Cristiano Ronaldo desde su primera clasificación a un Mundial

Este martes, España, Bélgica, Suiza, Escocia y Austria aseguraron su boleto directo en Europa, mientras que por la noche Curazao, Panamá y Haití se sumaron desde la CONCACAF.

Cuatro de seis boletos saldrán del repechaje europeo, mientras que los otros dos se definirán en el repechaje intercontinental que se jugará en marzo en México, con seis equipos de distintas confederaciones.

Tras finalizar las Eliminatorias de la UEFA se terminaron de conocer a los partícipes del primer bolillero, de cara al sorteo próximo a desarrollarse este viernes 5 de diciembre en Washington donde 48 seleccionados se dividirán en cuatro bombos con 12 equipos en cada uno.

México (Grupo A y protagonista del partido inauguran en el Azteca), Canadá (Grupo B) y Estados Unidos (Grupo D) fueron las primeras tres cabezas de serie, por ser los anfitriones del certamen. En tanto, los otros nueve lugares estarán ocupados por los seleccionados que mejor ubicados se encuentren en el ranking FIFA. Y es acá donde aparecen: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Mundial 2026: qué cupos faltan y cómo se definen los repechajes

Italia, Turquía, Ucrania, Irlanda, Polonia, Albania, República Checa, Gales, Bosnia, Dinamarca, Kosovo y Eslovaquia jugarán el repechaje europeo para intentar clasificarse. También, están clasificados al repechaje por Nations League: Rumania, Irlanda del Norte, Macedonia del Norte y Suecia.

El formato de la competencia será a ocho llaves de semifinales a partido único, que desembocarán en cuatro finales. Los ganadores se quedarán con los últimos cupos europeos. El sorteo de esta instancia será el jueves 20 de noviembre en Zurich, Suiza y se enfrentarán en marzo en México.

El resto de los países competirán en un mini torneo de eliminación directa a partidos únicos. Primero se celebrarán las semifinales entre los cuatro equipos de menor ranking de la FIFA (Jamaica, Bolivia, Surinam y Nueva Caledonia y, posteriormente, se realizarán dos finales, entre los ganadores de estos cruces y los dos equipos de ranking más alto (Congo e Irak).

Mundial 2026: cuándo se jugarán los repechajes

Los partidos definitorios para completar los 48 lugares para disputar el Mundial, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, se disputarán entre el 23 y 31 de marzo de 2026. La próxima Copa del Mundo se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Mundial 2026: cuáles son los países clasificados

  • Concacaf: Estados Unidos, Canadá, México, Curazao, Panamá y Haití.
  • Conmebol: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Colombia.
  • Oceanía: Nueva Zelanda.
  • Asia: Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita.
  • África: Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Costa de Marfil, Cabo Verde, Sudáfrica y Senegal.
  • Europa: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Suiza, Escocia, España, Austria y Bélgica.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Argentina buscará defender el títúlo en 2026.

Mundial de EEUU, Canadá y México 2026: los 42 clasificados

El sorteo de la fase de grupos se celebrará el 5 de diciembre.

Se definieron los 12 cabezas de serie para el Mundial 2026: la Selección argentina presente

Fuerte denuncia: Nigeria acusó a Congo por brujería tras quedar eliminada del mundial

Fuerte denuncia: Nigeria acusó a Congo de brujería tras quedar eliminada del mundial

Milei volverá a encontrarse con Trump en Estados Unidos.

Milei participará del sorteo del Mundial 2026 junto a Trump

La Selección de Portugal se impuso sin Cristiano Ronaldo.
play

Sin Cristiano Ronaldo, Portugal aplastó 9-1 a Armenia y clasificó al Mundial 2026

La Pulga lideró al equipo albiceleste.

Con goles de Lautaro y Messi, Argentina le ganó 2-0 a Angola en el último amistoso del año

Rating Cero

El Cuco de Cristal replicó el fenómeno de éxito de la anterior adaptación del autor Javier Castillo, La chica de nieve. A solo días de su estreno, se posicionó rápidamente en el número uno del Top 10 de series de Netflix en España.
play

Emocionante hasta las lágrimas: de qué se trata El Cuco de Cristal, la serie más vista de Netflix

Mangold lanzó varias imágenes en blanco y negro de la cinta antes de su estreno.

No es exclusivo de Zack Snyder: Marvel ya había apostado por películas de superhéroes en blanco y negro

“Respira”, la miniserie que crece entre los éxitos recientes de Netflix.
play

La miniserie de 8 capítulos que está en Netflix y de la que habla todo el mundo

Así se despidió la banda británica del público argentino.

Oasis se despidió de Argentina después de llenar dos River: el emotivo video que dejó para los fanáticos

Los Martín Fierro de Cable 2025 se verán en exclusiva por C5N. 

Todas las ternas para los Martín Fierro de Cable 2025

A los 53 años, Pity Álvarez volverá a presentarse en público.
play

El regreso más esperado del rock argentino: cómo se gestó la vuelta de Pity Álvarez

últimas noticias

Cris Morena ya había denunciado a su acosador en 2020.

Allanaron la casa del acosador de Cris Morena: qué encontraron en su habitación

Hace 30 minutos
Andrea Bocelli cantó en el Salon Blanco de Casa Rosada. 

Andrea Bocelli fue condecorado por Milei y cantó en Casa Rosada

Hace 38 minutos
El nuevo auto de la marca china.

La marca china Changan vuelve a venderse en Argentina: lanza un SUV híbrido

Hace 39 minutos
Una nena de 9 años resultó herida tras la explosión de una maqueta escolar. 

Jujuy: una nena fue internada luego de que le explotara en la cara una maqueta

Hace 46 minutos
El fuego consumió bosques nativos y pastizales.

Incendios en Epuyén: una mujer habría admitido que inició el fuego que ya arrasó más de 100 hectáreas

Hace 47 minutos