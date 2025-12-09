IR A
IR A

Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

El artista británico no dejó pasar los comentarios de sus fanáticos y decidió tomar medidas para defender su reputación.

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

Redes sociales

El cantante Elton John abrió las puertas de su cocina para grabar un video sobre la Navidad y su popular canción Step into Christmas. Pero lo que no se esperaba fueron las críticas a un detalle totalmente ajeno a la festividad.

Shakira y una evolución estética marcada por colores y estilos icónicos.
Te puede interesar:

La impresionante transformación de Shakira a lo largo de su carrera: todos sus looks

"Muchas de las respuestas fueron algo negativas sobre, ya sabéis, lo sucia que está mi cocina, la puerta del horno, la ventana del horno", dijo el artista británico.

Sorprendido por la reacción de la gente, decidió defender su reputación: "Puedo asegurarles que no tengo nada sucio en mi vida. Nunca he tenido nada sucio. No soy una persona sucia", aseguró el ícono de la música y agregó: "Voy a hacer algo para demostrarlo".

"Qué bien ver que hasta el horno de Elton necesita limpieza antes de Navidad, el cristal de mi horno también necesita un doctor de hornos", comentó un usuario en redes.

Embed - El vídeo más sorprendente de Elton John limpiando su horno: "No soy una persona sucia"

Sin dudarlo el intérprete de hits como Sacrifice, Can You Feel the Love Tonight y Cold Heart puso manos a la obra con guantes y un spray limpiador para empezar el aseo de su horno. El artista grabó otro video donde se lo ve metido adentro del horno para dejarlo reluciente.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Elton John (@eltonjohn)

De esta forma John cerró el debate sobre la limpieza de su cocina de manera categórica y demostró que más allá de la música sabe utilizar muy bien un kit de limpieza.

Elton John confirmó una severa pérdida de la visión

Elton John habló sobre la causa de una infección ocular grave que sufrió en 2024 por la que perdió la visión completamente de su ojo derecho. La pérdida de visión fue provocada por una infección ocular severa que contrajo durante unas vacaciones en el sur de Francia. Se trata su ojo izquierdo y su visión general que también está limitada.

Además mencionó que la situación le impide realizar tareas cotidianas como leer, ver la televisión y, lo más doloroso, ver a sus hijos jugar al rugby o al fútbol.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La estrella pop confirmó su romance con el político canadiense.

Katy Perry blanqueó su romance con el exprimer ministro Justin Trudeau: la foto romántica en Japón

El músico ofreció una durísima reflexión sobre la actualidad política argentina.
play

El Indio Solari cruzó al gobierno de Javier Milei y lo comparó con el menemismo: "Te están cagando en la nariz"

Rosalía se presentará en Buenos Aires.

Rosalía confirmó dos fechas en Buenos Aires: cuándo toca en el Movistar Arena y cuánto salen las entradas

Elton John confirmó que perdió la visión en uno de sus ojos.

Elton John confirmó que se está quedando ciego: "Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien"

La artista es una de las figuras más influyentes y ricas del mundo del entretenimiento.

El gasto millonario de Taylor Swift para la boda del año: revelaron datos secretos de su ceremonia

últimas noticias

El hecho violento fue denunciado en reds con imágenes impactantes.

"Intentó matarme por ser gay": cómo fue el brutal ataque contra La Queen en Villa Real

Hace 7 minutos
Rafael Horacio Moreno, de 75 años deberá cumplir la pena en la cárcel.

Condenaron al policía retirado que mató a un vecino por el volumen de la música

Hace 12 minutos
Javier Milei llegó a Noruega.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y tener reuniones bilaterales

Hace 13 minutos
Un momento de la juntada de este lunes en Palermo.

La multitudinaria juntada de golden retrievers en Palermo llegó a la portada de The Washington Post

Hace 14 minutos
Claudia Sheinbaum y Donald Trump negocian un acuerdo para resolver el conflicto hídrico.

México negocia con Estados Unidos para evitar arancel del 5% por una histórica disputa hídrica

Hace 19 minutos