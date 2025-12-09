Video: la sorprendente respuesta de Elton John a las críticas por su cocina: "No soy..."

El artista británico no dejó pasar los comentarios de sus fanáticos y decidió tomar medidas para defender su reputación.

El artista reaccionó ante los comentarios de sus fans sobre su cocina.

El cantante Elton John abrió las puertas de su cocina para grabar un video sobre la Navidad y su popular canción Step into Christmas. Pero lo que no se esperaba fueron las críticas a un detalle totalmente ajeno a la festividad.

"Muchas de las respuestas fueron algo negativas sobre, ya sabéis, lo sucia que está mi cocina, la puerta del horno, la ventana del horno ", dijo el artista británico.

Sorprendido por la reacción de la gente, decidió defender su reputación: "Puedo asegurarles que no tengo nada sucio en mi vida. Nunca he tenido nada sucio. No soy una persona sucia ", aseguró el ícono de la música y agregó: " Voy a hacer algo para demostrarlo".

"Qué bien ver que hasta el horno de Elton necesita limpieza antes de Navidad , el cristal de mi horno también necesita un doctor de hornos", comentó un usuario en redes.

Sin dudarlo el intérprete de hits como Sacrifice, Can You Feel the Love Tonight y Cold Heart puso manos a la obra con guantes y un spray limpiador para empezar el aseo de su horno. El artista grabó otro video donde se lo ve metido adentro del horno para dejarlo reluciente.

Embed - El vídeo más sorprendente de Elton John limpiando su horno: "No soy una persona sucia"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elton John (@eltonjohn)

De esta forma John cerró el debate sobre la limpieza de su cocina de manera categórica y demostró que más allá de la música sabe utilizar muy bien un kit de limpieza.

Elton John confirmó una severa pérdida de la visión

Elton John habló sobre la causa de una infección ocular grave que sufrió en 2024 por la que perdió la visión completamente de su ojo derecho. La pérdida de visión fue provocada por una infección ocular severa que contrajo durante unas vacaciones en el sur de Francia. Se trata su ojo izquierdo y su visión general que también está limitada.

Además mencionó que la situación le impide realizar tareas cotidianas como leer, ver la televisión y, lo más doloroso, ver a sus hijos jugar al rugby o al fútbol.