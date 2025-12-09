Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante El letrado se presentó en nombre de los famosos pero sin su autorización y ahora que está detenido le reclaman legalmente una fortuna. + Seguir en







Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino. Redes sociales

Se conoció el monto millonario en dólares con que el abogado penalista Nicolás Payarola habría estafado a los mediáticos Wanda Nara y L-Gante, en medio de un escándalo de denuncias encontradas.

El dinero que habría cobrado el exletrado sin la autorización de sus propios clientes, y que ahora le reclaman asciende a la fortuna de 320 mil dólares, que están siendo reclamados legalmente.

Payarola se presentó en varios casinos, argumentando que era le "representante legal" de la conductora de MasterChef Celebrity y de Elián Valenzuela, el nombre real del músico, y logró retirar esa importante suma de dinero.

Además, ambos artistas se habrían enterado de la estafa por terceras personas, lo que desató una denuncia pública primero y después de no recibir un argumento serio del abogado, iniciaron un proceso penal.