IR A
IR A

Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

El letrado se presentó en nombre de los famosos pero sin su autorización y ahora que está detenido le reclaman legalmente una fortuna.

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Se filtró la suma que el abogado penalista habría retirado de un casino.

Redes sociales

Se conoció el monto millonario en dólares con que el abogado penalista Nicolás Payarola habría estafado a los mediáticos Wanda Nara y L-Gante, en medio de un escándalo de denuncias encontradas.

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.
Te puede interesar:

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

El dinero que habría cobrado el exletrado sin la autorización de sus propios clientes, y que ahora le reclaman asciende a la fortuna de 320 mil dólares, que están siendo reclamados legalmente.

Payarola se presentó en varios casinos, argumentando que era le "representante legal" de la conductora de MasterChef Celebrity y de Elián Valenzuela, el nombre real del músico, y logró retirar esa importante suma de dinero.

Además, ambos artistas se habrían enterado de la estafa por terceras personas, lo que desató una denuncia pública primero y después de no recibir un argumento serio del abogado, iniciaron un proceso penal.

¿Quién es Nicolás Payarola, el abogado de los famosos?

Nicolás Payarola se hizo conocido como el abogado de Wanda Nara y L-Gante, defendiendo a ambos cuando estaban juntos. En el caso del músico lo defendió en una causa por privación ilegítima de la libertad y en el caso de la empresaria la asesoró en temas legales. La relación entre los famosos y el letrado se rompió poco antes de ser detenido reciente detención, acusado de estafas y fraudes millonarios a sus propios clientes, como el futbolista Gonzalo Montiel.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La actriz participo de la manifestación del colectivo LGTBQ+ en la ciudad balnearia.

Florencia Peña fue la estrella de la Marcha del Orgullo a horas del estreno de Pretty Woman

La vedette y su hija se sumaron a la moda circular y fueron tendencia.

La polémica explicación de Luciana Salazar: ¿por qué puso en venta su vestidor y la colección de Matilda?

El exfutbolista volvió a Suiza donde nacerá su segundo hijo con la modelo.

Video: así fue el emotivo reencuentro entre Maxi López y su hija Elle después de dejar MasterChef Celebrity

La pelea entre las influencers sigue creciendo a partir de sus publicaciones en redes sociales.

Guerra de carteras: Wanda Nara usó un bolso de lujo y no tardaron en compararla con la China Suárez y Mauro Icardi

Su aparición generó comentarios y reactivó un viejo conflicto mencionado por Maxi López.

La impresionante transformación de Wanda Nara: un cambio de look que se nota

Valentino y Bastián juegan en las inferiores de River Plate.

El negocio que une a la familia: revelaron cuál es el emprendimiento de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

últimas noticias

El hecho violento fue denunciado en reds con imágenes impactantes.

"Intentó matarme por ser gay": cómo fue el brutal ataque contra La Queen en Villa Real

Hace 11 minutos
Rafael Horacio Moreno, de 75 años deberá cumplir la pena en la cárcel.

Condenaron al policía retirado que mató a un vecino por el volumen de la música

Hace 16 minutos
Javier Milei llegó a Noruega.

Milei llegó a Noruega para la entrega del Nobel de la Paz a Corina Machado y tener reuniones bilaterales

Hace 17 minutos
Un momento de la juntada de este lunes en Palermo.

La multitudinaria juntada de golden retrievers en Palermo llegó a la portada de The Washington Post

Hace 18 minutos
Claudia Sheinbaum y Donald Trump negocian un acuerdo para resolver el conflicto hídrico.

México negocia con Estados Unidos para evitar arancel del 5% por una histórica disputa hídrica

Hace 23 minutos