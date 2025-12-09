Revelaron el millonario monto en dólares con el que habrían estafado a Wanda Nara y L-Gante

Se conoció el monto millonario en dólares con que el abogado penalista Nicolás Payarola habría estafado a los mediáticos Wanda Nara y L-Gante, en medio de un escándalo de denuncias encontradas.
El letrado se presentó en nombre de los famosos pero sin su autorización y ahora que está detenido le reclaman legalmente una fortuna.
Se conoció el monto millonario en dólares con que el abogado penalista Nicolás Payarola habría estafado a los mediáticos Wanda Nara y L-Gante, en medio de un escándalo de denuncias encontradas.
El dinero que habría cobrado el exletrado sin la autorización de sus propios clientes, y que ahora le reclaman asciende a la fortuna de 320 mil dólares, que están siendo reclamados legalmente.
Payarola se presentó en varios casinos, argumentando que era le "representante legal" de la conductora de MasterChef Celebrity y de Elián Valenzuela, el nombre real del músico, y logró retirar esa importante suma de dinero.
Además, ambos artistas se habrían enterado de la estafa por terceras personas, lo que desató una denuncia pública primero y después de no recibir un argumento serio del abogado, iniciaron un proceso penal.
Nicolás Payarola se hizo conocido como el abogado de Wanda Nara y L-Gante, defendiendo a ambos cuando estaban juntos. En el caso del músico lo defendió en una causa por privación ilegítima de la libertad y en el caso de la empresaria la asesoró en temas legales. La relación entre los famosos y el letrado se rompió poco antes de ser detenido reciente detención, acusado de estafas y fraudes millonarios a sus propios clientes, como el futbolista Gonzalo Montiel.