Video: "La Mona" Jiménez dio un show improvisado arriba de un avión

El cantante cordobés Juan Carlos "La Mona" Jiménez improvisó un concierto de cuarteto a bordo de un avión comercial que unía las ciudades de Kansas City y Dallas durante el Mundial 2026. El artista de 75 años tomó el micrófono de la tripulación para entretener a los pasajeros ante la prolongada demora del vuelo.
La aeronave trasladaba de manera casi exclusiva a hinchas del seleccionado nacional, periodistas y glorias del fútbol argentino. La inesperada intervención musical modificó el clima de fastidio y transformó el viaje en una fiesta espontánea.
La demora del vuelo se originó por problemas específicos con la nómina de pasajeros. Debido a este percance, los viajeros debieron esperar fuera de la aeronave antes de recibir la autorización para abordar de nuevo.
Previo al reingreso a la cabina, el cantante invitó a varios de los pasajeros a tomar algo en el bar del aeropuerto. Fue en ese contexto donde el ambiente de fastidio general se convirtió en una celebración colectiva.
Los campeones del mundo disfrutaron la música del ídolo popular
Entre las personas que presenciaron el espectáculo se encontraban destacadas figuras consagradas en los mundiales de fútbol junto a sus familiares. El pasaje incluyó la presencia de Ubaldo "Pato" Fillol y su esposa, además de Ricardo "Gringo" Giusti, Carlos "Chino" Tapia y Omar Larrosa.
El músico cordobés vistió una camiseta de la Selección de las tres estrellas y anteojos oscuros, en compañía de su hijo. Desde su aparición en el pasillo del aparato, el intérprete dedicó su tiempo a tomarse fotografías y relatar anécdotas a los presentes.
Finalmente, el vocalista se dirigió al fondo de la aeronave, tomó el micrófono de las azafatas y cantó parte de Beso a beso. Tras la presentación del artista, ninguna de las personas a bordo manifestó queja alguna por la extensa espera.