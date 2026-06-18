Video: "La Mona" Jiménez dio un show improvisado arriba de un avión El cantante cordobés amenizó la espera de los pasajeros argentinos, entre quienes se encontraban varios campeones del mundo, en un vuelo demorado hacia Dallas durante el Mundial 2026. Agregar C5N en









La Mona Jiménez entretuvo a los pasajeros en el avión.

El cantante cordobés Juan Carlos "La Mona" Jiménez improvisó un concierto de cuarteto a bordo de un avión comercial que unía las ciudades de Kansas City y Dallas durante el Mundial 2026. El artista de 75 años tomó el micrófono de la tripulación para entretener a los pasajeros ante la prolongada demora del vuelo.

La aeronave trasladaba de manera casi exclusiva a hinchas del seleccionado nacional, periodistas y glorias del fútbol argentino. La inesperada intervención musical modificó el clima de fastidio y transformó el viaje en una fiesta espontánea.

La demora del vuelo se originó por problemas específicos con la nómina de pasajeros. Debido a este percance, los viajeros debieron esperar fuera de la aeronave antes de recibir la autorización para abordar de nuevo.

LA MONA ARMÓ SU PROPIO SHOW EN PLENO AVIÓN



La Mona Jiménez volvió a dar la nota en el vuelo de Kansas a Dallas para seguir a la Selección.



En medio de una larga demora, el ídolo cordobés fue al fondo del avión, agarró el micrófono de la azafata y se puso a cantar.… pic.twitter.com/FcmSg0i6SC — Rosario3.com (@Rosariotres) June 18, 2026 Previo al reingreso a la cabina, el cantante invitó a varios de los pasajeros a tomar algo en el bar del aeropuerto. Fue en ese contexto donde el ambiente de fastidio general se convirtió en una celebración colectiva.

Los campeones del mundo disfrutaron la música del ídolo popular Entre las personas que presenciaron el espectáculo se encontraban destacadas figuras consagradas en los mundiales de fútbol junto a sus familiares. El pasaje incluyó la presencia de Ubaldo "Pato" Fillol y su esposa, además de Ricardo "Gringo" Giusti, Carlos "Chino" Tapia y Omar Larrosa.