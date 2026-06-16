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El inesperado gesto de La Mona Jiménez a los fanáticos que iban rumbo a ver a la Selección argentina

El cantante listo para ver a la scaloneta, lucio una camiseta albiceleste y su presencia no pasó desapercibida entre los fans.

La Mona Jiménez viajó junto a fanaticos y causó sensación 

La Mona Jiménez viajó junto a fanaticos y causó sensación 

La Mona Jiménez subió a un micro rumbo a Kansas, donde se iba a llevar a cabo el debut de la Selección argentina ante Argelia, y revolucionó a todos los pasajeros. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en el centro de atención entre los hinchas que viajaban hacia el estadio.

El Indio Solari fue homenajeado por La Mona Jiménez. 
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En medio de la fiebre mundialista, muchas celebridades argentinas viajaron a Estados Unidos para acompañar a la Selección. Algunas se volvieron noticia por el cariño de los hinchas y otras por el recibimiento que tuvieron de los propios estadounidenses.

Uno de ellos fue La Mona Jiménez, que desde su llegada no deja de compartir momentos con los fanáticos y mostrar su entusiasmo por la Scaloneta.

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En las últimas horas se viralizó un video en el que se lo ve subiendo a un tranvía rumbo al Kansas City Stadium. Con la camiseta de Argentina y un jean blanco, el ídolo del cuarteto fue ovacionado por los pasajeros, quien fiel a su estilo y con un gesto de cariño saludó a los gritos, levantó las manos y se acercó a darle la mano a quienes lo reconocían y lo alentaban desde los primeros asientos.

La Mona Jiménez, suelto en Kansas

Desde su llegada, el cantante no deja de caminar la ciudad, "vas en el tranvía de Kansas y te lo cruzas a ÉL”, escribió el periodista Javier Lanza en el tuit que compartió y que rápidamente se viralizó, pero algo llamó la atención de los usuarios.

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El look de la Mona Jiménez sorprendió a los fans.

El look de la Mona Jiménez sorprendió a los fans.

En la imagen se ve al cuartetero luciendo una camisa blanca y unos anteojos de sol, rápidamente la publicación se llenó de comentarios de usuarios elogiando al cantante, "¡parece de 40 años!", opinó una usuaria por el aspecto físico, mientra que otro escribió sobre la edad que aparenta, "no envejece nunca",

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