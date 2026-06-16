El inesperado gesto de La Mona Jiménez a los fanáticos que iban rumbo a ver a la Selección argentina El cantante listo para ver a la scaloneta, lucio una camiseta albiceleste y su presencia no pasó desapercibida entre los fans. Agregar C5N en









La Mona Jiménez viajó junto a fanaticos y causó sensación

La Mona Jiménez subió a un micro rumbo a Kansas, donde se iba a llevar a cabo el debut de la Selección argentina ante Argelia, y revolucionó a todos los pasajeros. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en el centro de atención entre los hinchas que viajaban hacia el estadio.

En medio de la fiebre mundialista, muchas celebridades argentinas viajaron a Estados Unidos para acompañar a la Selección. Algunas se volvieron noticia por el cariño de los hinchas y otras por el recibimiento que tuvieron de los propios estadounidenses.

Uno de ellos fue La Mona Jiménez, que desde su llegada no deja de compartir momentos con los fanáticos y mostrar su entusiasmo por la Scaloneta.

Embed “Mona Giménez”



Porque La Mona Giménez se subió al micro para ir al Estadio Kansas para ver el debut de Argentina. pic.twitter.com/ymafQKtIvJ — Un poco de tendencias (@unpocotendencia) June 16, 2026 En las últimas horas se viralizó un video en el que se lo ve subiendo a un tranvía rumbo al Kansas City Stadium. Con la camiseta de Argentina y un jean blanco, el ídolo del cuarteto fue ovacionado por los pasajeros, quien fiel a su estilo y con un gesto de cariño saludó a los gritos, levantó las manos y se acercó a darle la mano a quienes lo reconocían y lo alentaban desde los primeros asientos.

La Mona Jiménez, suelto en Kansas Desde su llegada, el cantante no deja de caminar la ciudad, "vas en el tranvía de Kansas y te lo cruzas a ÉL”, escribió el periodista Javier Lanza en el tuit que compartió y que rápidamente se viralizó, pero algo llamó la atención de los usuarios.