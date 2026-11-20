No hay consuelo: murió un reconocido humorista que será recordado por siempre Su muerte se conoció en la madrugada del jueves y generó una gran cantidad de mensajes de despedida entre compañeros. Agregar C5N en









Las causas todavía no fueron informadas. Imagen generada por IA

El humor cubano está pasando por un nuevo duelo luego de la muerte de Daniel Hernández Rodríguez, popularmente conocido como "Electricitio". El actor y comediante falleció en la madrugada de este jueves, a los 66 años. Su partida generó tristeza entre colegas y seguidores que lo recuerdan por sus apariciones en los programas televisivos Pateando la Lata y A otro con ese cuento.

La novedad fue difundida por Víctor Molina, también humorista, quien publicó en Instagram un video de despedida dedicado a su compañero de profesión. En el registro se lo ve visiblemente emocionado y entre lágrimas, mientras lamenta la pérdida de su colega. El mensaje se convirtió en una de las primeras muestras públicas de dolor tras conocerse el fallecimiento. Además, llegó en un momento especialmente sensible para Molina, que dos días antes había despedido a Juan Karlos "El Gordo".

El deceso también fue confirmado por la Empresa de la Música Antonio María Romeu, que lo hizo a través de una publicación en Facebook junto al Instituto Cubano de la Música. En el comunicado, ambas instituciones expresaron su pesar de manera formal. "Con profundo pesar, nuestra Empresa Antonio María Romeu y el Instituto Cubano de la Música lamentan el fallecimiento", señala el texto. Y concluye con un mensaje dirigido a su entorno cercano: "Lleguen a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias desde su empresa".

Otro colega, el humorista Jorge Díaz, se sumó a las muestras de dolor y compartió la triste noticia en sus redes. "Otra mala noticia para el humor cubano. El humorista Daniel Hernández, más conocido como Electricitio en el programa Pateando la Lata, ha fallecido en horas de la madrugada de hoy. Mis condolencias a familiares y amigos. EPD", escribió. Hasta el momento no se informaron las causas de la muerte.

Quién era Daniel Hernández Rodríguez Daniel Hernández Rodríguez nació en La Habana el 3 de noviembre de 1960 y desarrolló una trayectoria artística de más de cuatro décadas. A lo largo de ese recorrido se desempeñó como actor, comediante, músico y director de espectáculos, y se ganó el cariño del público cubano con el personaje de "Electricitio". Sus primeros pasos profesionales se remontan a la década de 1980, cuando integró el grupo Teatro Arcoíris.

En 1989 protagonizó el espectáculo "Moni Show 3500" y, un año más tarde, comenzó a aparecer en la televisión cubana. Desde entonces participó en espacios como Para que tú lo bailes, En la viva, Ajiaco, Sábado conmigo, Los domingos no están contados y Contigo de 12 a 1. Sin embargo, buena parte del público lo recuerda sobre todo por sus intervenciones en los programas humorísticos Pateando la Lata y A otro con ese cuento, producciones que alcanzaron una notable popularidad en la isla. Su trabajo también tuvo un fuerte componente teatral. En 1991 interpretó cinco personajes diferentes en "El asombro de Damasco", una puesta inspirada en "Las mil y una noches" y dirigida por Nelson Dor, reconocido director del teatro cubano. Dos años más tarde, en 1993, fundó Los Trifónicos, una agrupación humorística que dirigió y con la que consolidó su presencia en el panorama artístico nacional. Su labor fue reconocida con distinciones como el Premio Aquelarre, en 1994, y el Premio Marcos Behmaras, en 1995. Con su recorrido en el teatro y la televisión, dejó personajes y momentos que quedaron en la memoria de varias generaciones de cubanos.