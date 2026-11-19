La cantante deberá guardar reposo por indicación médica y se conoció su determinación sobre los próximos shows en vivo.

La artista tuvo un problema que le generó complicaciones de salud.

Valeria Lynch generó preocupación en las últimas horas después de conocerse que sufrió un accidente doméstico que la obligó a modificar su agenda profesional y suspender temporalmente sus actividades por recomendación médica .

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La reconocida cantante argentina sufrió una caída en su casa y, como consecuencia, tomó la decisión de reprogramar su recital en Córdoba , previsto originalmente para el viernes 20 de noviembre en el Quality Arena.

La propia Valeria Lynch reveló cómo ocurrió el accidente a través de sus historias de Instagram. Con una imagen humorística de un personaje animado en el suelo, escribió una frase contundente: “No vi el escalón y…” .

Ante la preocupación de sus seguidores, el equipo de la artista confirmó que el espectáculo se realizará el miércoles 25 de noviembre, en el mismo establecimiento, y aclaró que las entradas adquiridas conservarán su validez.

El estado de salud de Valeria Lynch fue aclarado mediante un comunicado difundido en sus redes sociales. Desde su producción aseguraron que “la artista se encuentra en óptimas condiciones, pero debe mantener reposo por indicación médica” .

Por su parte, el Club de Amigos de Valeria Lynch Oficial también se pronunció sobre lo sucedido y confirmó que había logrado comunicarse con la cantante. “Queríamos contarles que ya estuvimos en contacto con Val y que, por suerte, ella está bien”, expresaron.

En ese mismo mensaje, sus seguidores más cercanos explicaron qué indicaron los profesionales después del accidente: “Fue una caída, el médico le recomendó reposo, estos primeros días así puede recuperarse bien”.

Hasta el momento, no se difundieron detalles médicos específicos sobre posibles lesiones. Sin embargo, la recomendación de descanso obligó a la artista a postergar su regreso a los escenarios y priorizar su recuperación.

Respecto del recital en Córdoba, la producción confirmó que las entradas para el 20 de noviembre serán válidas para el miércoles 25, sin trámites adicionales. Quienes no puedan asistir podrán solicitar el reintegro escribiendo a [email protected], con su DNI y número de operación.

Mientras continúa recuperándose, Valeria Lynch espera reencontrarse con su público en el Quality Arena de Córdoba, donde el espectáculo fue reprogramado para las 22 horas. Desde su club de admiradores celebraron la noticia: “La buena noticia es que el 25 de noviembre va a estar en Córdoba con todos nosotros”.