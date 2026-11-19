Murió King Alfano, histórico guitarrista de Memphis La Blusera El músico tenía 69 años. Su familia confirmó la noticia, mientras colegas y amigos lo despiden en las redes. Agregar C5N en









El músico falleció este miércoles a los 69 años. Redes sociales

El blues argentino atraviesa horas de luto luego de la muerte de Rubén "King" Alfano, guitarrista rítmico de Memphis La Blusera. El músico falleció este miércoles a los 69 años, según informó su familia a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

En el posteo, acompañado por una foto del artista, sus allegados escribieron: "Como muchos ya saben, en el día de hoy nos dejó nuestro amado Rubén 'King' Alfano. Estuvo en paz y acompañado de su familia y amigos". Y agregaron: "El dolor es muy grande, pero queremos tenerlo presente y recordarlo de la mejor manera. Les agradecemos de corazón por el apoyo y por todas las expresiones de cariño que estamos recibiendo que son una caricia en este momento".

La noticia generó que se dejaran numerosos mensajes de despedida en las redes. Entre los primeros en pronunciarse estuvo Daniel "Ruso" Beiserman, el único sobreviviente del trío fundador de la banda luego de la muerte de Adrián Otero y de Emilio Villanueva. "Tremenda tristeza,se fue el negro Alfano,mi pésame a la familia y amigos. Amigo desde la infancia", escribió el bajista. Por su parte, la cuenta de Villanueva, administrada por su hija, compartió una imagen de la primera formación junto a otro saludo. "Hasta siempre querido king, el negro Alfano se fue de viaje ojalá estén riendo como en esta foto junto a mi viejo, León, Adrián. Hasta siempre un gran abrazo a la familia Alfano", expresaron.

También se sumaron otras voces del ambiente. Ricardo Tapia, líder de Mississippi, lo recordó con una breve referencia a su manera de tocar. "Negro Alfano, te vamos a recordar swingeando! Adiós master!", escribió. A su vez, Guillermo Blanco Alvarado, biógrafo de la banda, publicó un mensaje en el que evocó momentos compartidos con el músico. "Una de esas noticias que no queremos recibir y no nos gusta dar. Se nos fue el 'King'. Rubén Alfano, histórico guitarrista rítmico de Memphis La Blusera, un musicazo, y además un tipo muy divertido con quien compartimos muchos momentos; tocando (él, obviamente), tomando mate, comiendo pizza, charlando… en la radio, en su casa de la calle Avellaneda, en algún boliche. Mucha tristeza!", escribió.

Redes sociales El legado de King Alfano Durante su paso por Memphis La Blusera, Alfano registró cinco álbumes de estudio, "Alma Bajo La Lluvia", "Medias Negras", "Tonto Rompecabezas", "Memphis La Blusera" y "Nunca Tuve Tanto Blues". Esos trabajos sentaron las bases del grupo más popular del género en el país. A ellos se suma el disco en vivo grabado en el Teatro Gran Rex, "Memphis En Vivo", que alcanzó el triple platino y en el que también participó.

Junto a León Almará y Eduardo Vallejos, formó un entramado de guitarras que definió el sonido de la banda en sus primeros años. Su apodo nació por iniciativa de Pajarito Zaguri, quien comenzó a presentarlo como "King" por usar una guitarra similar a la de B.B. King, uno de sus grandes referentes. En esa etapa inicial, además, se ocupó de la representación, la contratación de shows y el vínculo con la prensa, tareas que alternaba con su trabajo de visitador médico. Redes sociales La agrupación marcó el desarrollo del blues en español en la Argentina. Convocada por Zaguri, tocó en el estadio Obras en 1981 y, un año más tarde, se presentó en el Festival B.A. Rock, donde parte del público arrojó naranjas al escenario, aunque la prensa respondió con críticas favorables. Con la banda, Alfano recorrió el país y llenó escenarios como Obras, el Gran Rex, Broadway y Astros, y compartió tablas con figuras internacionales como B.B. King, Chuck Berry, Albert King, Taj Mahal, Koko Taylor, Hubert Sumlin, Junior Wells y Kenny Neal, en algunos casos en festivales organizados en el país por el sello estadounidense Alligator Records. Luego de su alejamiento de la banda, siguió ligado al género con proyectos propios. A partir de 2002 armó La Floresta, un nombre elegido en homenaje a su barrio natal, donde asumió la guitarra y la voz. Con esa formación grabó de manera artesanal un demo con temas propios y versiones, y más tarde registró material en 2003 y 2015, con un repertorio que reivindicó a pioneros del rock argentino como Manal, Pajarito Zaguri, Los Gatos y Moris. También encabezó una agrupación con su propio nombre, por la que pasaron músicos como Víctor Hamudis, Alfredo Desiata y Claudio Rodríguez.