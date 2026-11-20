El equipo capitaneado por Paola Suárez no contará con sus mejores jugadoras para buscar las Qualifiers 2027. El encuentro será en Tokio y se jugará sobre cancha dura.

El equipo argentino de la Billie Jean King Cup, la ex Fed Cup, buscará el ascenso a las Qualifiers en la Billie Jean King Cup contra Japón en Tokio, pero sin sus máximas figuras. Este será el sexto intento en avanzar a la máxima categoría y el primero con Paola Suárez como capitana. La serie será al mejor de cinco partidos y se disputará entre el 21 y 22 de noviembre.

Al igual que sucedió en febrero del 2026 con la Copa Davis en Corea del Sur y el inicio del ATP 250 de Buenos Aires, pasa en este caso. Las jugadoras de mayor ranking se encuentran en medio de la gira sudamericana y a dos días de iniciar el Argentina Open, el certamen 125 de la WTA donde defienden puntos y todo lo que consigan, les representará una diferencia para el ranking.

El equipo argentino de Paola Suárez y Mariano Hood está integrado por Justina González Daniele (422°), Florencia Urrutia (464°), Luciana Moyano (527°) y Sol Larraya Guidi (1046°).

A principio de año, ciertos jugadores resultaron cuestionados por la decisión de no priorizar la camiseta argentina y poner por encima sus agendas de singlistas. Las ausentes son Solana Sierra, Julia Riera, Jazmín Ortenzi, Luisina Giovannini, Nadia Podoroska, Lourdes Carlé, Martina Capurro, Victoria Bossio y Nicole Fossa Huergo.

En ese orden, esas son jugadoras las mejores ubicadas en el ranking para Argentina. La realidad pasa por el viaje de 40 horas que tienen que realizar y el pase de cancha dura a polvo de ladrillo . El cambio de superficie en pocas horas y el desgaste del viaje, puede representarles un mal rendimiento. Esto mismo pasó con la Copa Davis a inicio de año.

A principio de año, jugadores como Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone decidieron no viajar para priorizar su calendario. Los que sí viajaron, pero no pudieron lograr la victoria fueron Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Guido Andreozzi, Federico Gómez y Juan Pablo Ficovich. Sin embargo, pudieron lograrlo en Neuquén contra Turquía.

El equipo de Copa Davis en Neuquén. Prensa AAT

Argentina, por el ascenso en la Billie Jean King Cup: qué equipo jugará y quiénes serán las rivales japonesas

Ahora bien, ¿qué trae Japón? Para tranquilidad, Naomi Osaka, la mejor rankeada para ellos, no viaja. El equipo de Ai Sugiyama estará integrado por Himeno Sakatsume (129°), Mai Hontama (156°), Ena Shibahara (70° de dobles), Shuko Aoyama (28° de dobles) y Eri Hozumi (60° de dobles).

Las jugadoras de Japón y su capitana. Prensa Federación Japonesa

Se dio a conocer post el sorteo que las singlistas argentinas serán González Danielle y Urrutia, quienes jugarán contra Hontama y Sakatsume, respectivamente. El dobles lo disputarán González Danielle y Moyano ante Aoyama y Hozumi. El tercer partido de singles será con González Danielle vs. Sakatsume y Urrutia vs. Hontama.

Justina González Danielle, la mejor jugadora argentina: "Nos sentimos bien"

La jugadora de mayor ranking para argentina tiene 20 años y juega con revés a una mano. En 2026, ganó su primer título profesional y fue el W35 de Boca Ratón en Estados Unidos y fue finalista del W15 de Luque Paraguay.

González Danielle será la singlista 1. Prensa AAT

Ya instala en Japón, la jugadora expresó para las redes sociales de la AAT: “Pensamos que (la cancha) iba a ser un poco más rápida, pero nos sentimos bien. Ya vamos un par de días de entrenamiento en Tokio. El estadio es muy lindo, aprovechamos a meter buenos entrenamientos. La cancha está súper bien, probamos las pelotas y está todo bien”.

Argentina vs. Japón, por la Billie Jean King Cup: horario y dónde verlo

La serie comenzará a las 23.50 de Argentina con los dos partidos de singles y la actividad continuará el sábado desde las 23 con dobles y los partidos de singles restantes, en caso de ser necesario. Los partidos se pueden seguir por TyC Sports 2.

Se jugará en el Ariake Coliseum sobre cancha rápida y con techo retráctil. El estadio tiene capacidad para 10 mil espectadores, aunque la organización asegura que recibirá poco más de 4 mil personas por jornada.