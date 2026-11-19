El recital de la estrella pop dejó una escena que rápidamente acaparó la atención de sus fanáticos y del ambiente artístico.

Durante una de las últimas funciones de su exitoso Quimera Tour en el Movistar Arena, María Becerra vivió una situación tan inesperada como comentada en medio de la interpretación de Sexo es moda. En ese segmento habitual del espectáculo, distintas personalidades del ambiente artístico son invitadas a desfilar frente a la multitud, pero en esta oportunidad la participación de Anto Pane terminó extendiéndose mucho más de lo estipulado por la producción del recital.

Una vez concluida su pasada por la pasarela principal, la mediática sorprendió a todos los presentes al tardar en abandonar escenario, quedándose aferrada en un extenso abrazo con la intérprete quilmeña sin intención de soltarla. Mientras desde las tribunas el público coreaba al unísono "¡Anto, Anto, Anto!", la cantante intentó mantener el profesionalismo pidiendo un fuerte aplauso para despedirla , aunque varios fanáticos cercanos al vallado comenzaron a reclamar a los gritos que se retirara para que el recital pudiera continuar con normalidad.

Las imágenes del peculiar episodio no tardaron en multiplicarse a través de las plataformas digitales, donde los seguidores debatieron sobre la incomodidad que atravesó la estrella pop para retomar el hilo de su coreografía y su repertorio musical. En las grabaciones viralizadas se percibe claramente cómo los admiradores de Becerra le pedían insistentemente a la invitada que despejara el espacio , evidenciando cierta tensión frente a la demora provocada en pleno desarrollo del espectáculo.

Horas más tarde, consciente de la repercusión generada y algo apenada por haber excedido los tiempos pautados sobre el escenario, Anto Pane se comunicó con la artista para pedirle disculpas por su comportamiento espontáneo: "Perdón, ¿me quedé mucho en el escenario, no?" , consultó con evidente pudor. Lejos de alimentar cualquier tipo de polémica, la referente urbana le restó importancia al asunto con enorme calidez: "Pero no pasa nada. Es así, hay que disfrutar. Gracias por lo que me dijiste, qué linda que sos".

Anto pane en el show de maría becerra subió al escenario para el desfile y no se quería bajar, se la tuvo que llevar maria https://t.co/iOpoL90qt8

Conmovida por el gesto conciliador de la cantante y ya mucho más tranquila tras la aclaración privada, la influencer cerró el intercambio reafirmando la alegría que le produjo haber formado parte de esa noche inolvidable: "Amiga, nunca la pasé tan bien". De este modo, su paso se sumó a la extensa lista de celebridades que desfilaron en ese cuadro musical desde el debut de la gira porteña.

Valentina Cervantes participó del show de María Becerra

Un día antes, la influencer y esposa de Enzo Fernández, Valentina Cervantes, acaparó todas las miradas tras su estelar aparición en uno de los conciertos que María Becerra viene brindando desde hace varias jornadas en el Arena de Buenos Aires. Durante la interpretación del tema Sexo es la moda, la modelo se sumó al segmento donde diversas personalidades desfilan sobre el escenario, integrándose así a una prestigiosa nómina de invitados especiales.

Al pisar la pasarela principal, la pareja de Fernández recibió una cálida y ensordecedora ovación por parte de los miles de seguidores presentes en el estadio. Para esta destacada actuación frente al público, eligió un vestido negro con cola de tul combinado con calzado al tono, logrando una presencia escénica que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales y que ella misma sintetizó horas más tarde con una breve frase: "Noche increíble".

Una vez que cayó el telón y concluyó el espectáculo musical, el encuentro entre ambas continuó en la zona de camarines con un momento cargado de simpatía y complicidad. Allí, Cervantes sorprendió a la cantante quilmeña con un obsequio muy especial: una camiseta del Manchester City, el club inglés en el que actualmente se desempeña el mediocampista campeón del mundo con la Selección Argentina, sellando así un recuerdo imborrable de la velada.

De aquella postal íntima detrás de escena también formaron parte Olivia y Benjamín, los dos hijos que la modelo tiene junto al futbolista, quienes acompañaron a su mamá en esta experiencia única junto a una de las máximas referentes de la música urbana nacional. Con este gesto, la joven reafirmó su creciente protagonismo dentro del ambiente artístico y mediático local, cosechando elogios tanto de los fanáticos de la artista como de sus propios seguidores.