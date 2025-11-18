Caída de CloudFlare afecta a varios sitios a nivel mundial como X, ChatGPT y Letterboxd Varias páginas web y aplicaciones se vieron afectadas por fallos en la compañía que provee servicio a grandes sitios de internet. En el caso de la red social, varios usuarios reportaron problemas a la hora de cargar y ver contenido. Por







En las últimas horas, se registró la caída de CloudFlare a nivel mundial, lo que generó el mal funcionamiento de varios sitios webs como X, ChatGPT y Letterboxd. Esta compañía brinda sus servicios a grandes sitios de internet para filtrar el tráfico o prevenir ataques.

Uno de los sitios más afectados fueron X, antes Twitter, donde varios usuarios reportaron problemas a la hora de cargar y ver el contenido. Otros de los afectados fueron ChatGPT y Letterboxd, así como también algunos videos juegos como League Of Legends.

Según informó el medio El Español, desde CloudFlare informaron que se están "experimentando problemas", por lo que los "consumidores se pueden encontrar con errores", pero están investigando las causas del mismo.

Muchos de los usuarios de X reportaron que las publicaciones no le cargaban o directamente no podían abrir la página de inicio. Desde la web downdetector, herramienta especializada para poder detectar la falla en las páginas web, informaron cuáles sitios reportaron problemas en las últimas horas.