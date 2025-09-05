Tenso cruce entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos La modelo y el actor firmaron un acuerdo de separación con diversos asuntos de familia, que ella habría incumplido.







La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía. Redes Sociales

La actriz Eugenia "China" Suárez y el actor Benjamín Vicuña estarían enfrentados otra vez, luego de los rumores sobre la escolarización de sus hijos, Magnolia y Amancio, en Turquía,

Todo empezó después de que uno de los menores le contó a su papá que había ido a la escuela, en Estambul, donde vive la mamá con el futbolista Mauro Icardi. Esto habría alertado a Vicuña, ya que el acuerdo de separación establece que cualquier decisión sobre la educación de los menores debe ser consensuada.

Desde el entorno del chileno, su abogado Máximo Petrachi, negó que haya tal escolarización en Turquía, y por el contrario aseguró que los chicos siguen siendo alumnos regulares en un colegio en Argentina.

Por el lado de la modelo, dijeron que se trata de clases de apoyo o una modalidad educativa temporal para que los niños no pierdan la rutina escolar mientras estén en el exterior. La influencer se excusó por no avisar ya que consideró que es un actividad menor.

La tensión entre los famosos se produce en un contexto de gran exposición mediática para la familia. Los hijos de Vicuña y Suárez viajaron a Turquía para pasar tiempo con su madre y la pareja de ella, el delantero del Galatasaray.