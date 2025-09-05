IR A
IR A

Tenso cruce entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

La modelo y el actor firmaron un acuerdo de separación con diversos asuntos de familia, que ella habría incumplido.

La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía.

La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía.

Redes Sociales

La actriz Eugenia "China" Suárez y el actor Benjamín Vicuña estarían enfrentados otra vez, luego de los rumores sobre la escolarización de sus hijos, Magnolia y Amancio, en Turquía,

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.
Te puede interesar:

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Todo empezó después de que uno de los menores le contó a su papá que había ido a la escuela, en Estambul, donde vive la mamá con el futbolista Mauro Icardi. Esto habría alertado a Vicuña, ya que el acuerdo de separación establece que cualquier decisión sobre la educación de los menores debe ser consensuada.

Desde el entorno del chileno, su abogado Máximo Petrachi, negó que haya tal escolarización en Turquía, y por el contrario aseguró que los chicos siguen siendo alumnos regulares en un colegio en Argentina.

Por el lado de la modelo, dijeron que se trata de clases de apoyo o una modalidad educativa temporal para que los niños no pierdan la rutina escolar mientras estén en el exterior. La influencer se excusó por no avisar ya que consideró que es un actividad menor.

La tensión entre los famosos se produce en un contexto de gran exposición mediática para la familia. Los hijos de Vicuña y Suárez viajaron a Turquía para pasar tiempo con su madre y la pareja de ella, el delantero del Galatasaray.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

últimas noticias

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

Hace 24 minutos
Michael Clark, presidente de la U de Chile.

Así fue la respuesta de la U de Chile a la carta publicada por Independiente

Hace 58 minutos
El ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, durante el encuentro.

Juezas y jueces rinden homenaje al Papa Francisco reivindicando su compromiso ante la injusticia

Hace 1 hora
El secretario de Finanzas habló en Bariloche.

El Gobierno justificó la intervención en el mercado cambiario y advirtió que habrá volatilidad hasta octubre

Hace 1 hora
La pelea habría empezado por la escolarización de los menores en Turquía.

Tenso cruce entre la "China" Suárez y Benjamín Vicuña por sus hijos

Hace 2 horas