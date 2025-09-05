IR A
MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán

Las conductoras Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron quienes son las personalidades que estarán en el reality de cocina.

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos.

Telefé confirmó todos los famosos que participarán de MasterChef Celebrity, el reality que se empezará a grabar a fines de septiembre, con periodistas, ex deportistas e influencers de las redes sociales.

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.
Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron, este jueves, los 20 participantes del certamen de cocina en una emisión especial que llamaron Se encienden las hornallas.

Este viernes, en Cortá por Lozano, revelaron los 4 nombres de los mediáticos que faltaban, en el ciclo que volverá a conducir la ex mujer de Mauro Icardi.

Los trascendidos aseguran que se estrenará en octubre cuando termine La Voz Argentina. No hay horario confirmado pero suplantaría al actual concurso de voces, en el prime time de la noche. Posiblemente se transmita por el canal de streaming de la señal, además de la transmisión en vivo del canal.

Los participantes de MasterCher Celebrity son:

  1. Andy Chango: cantante y compositor
  2. Agustín "Cachete" Sierra: actor
  3. Esteban Mirol: periodista
  4. Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)
  5. Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis
  6. Emilia Attias: actriz y DJ
  7. Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA
  8. Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara
  9. La Joaqui: cantante
  10. Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández
  11. Eugenia Tobal: actriz
  12. Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)
  13. Pablo Lescano: cantante y líder de Damas Gratis
  14. Diego "Peque" Schwartzman: extenista
  15. Claudio "Turco" Husaín: exfutbolista
  16. Alex Pelao: influencer y humorista
  17. Sofi Martínez: periodista
  18. Ian Lucas: youtuber
  19. Susana Roccasalvo: periodista
  20. Roña Castro: exboxeador
  21. Miguel Ángel Rodríguez: actor
  22. Leandro "Chino" Leunis: conductor
  23. Julia Calvo: actriz
  24. Sofía "La Reini" Gonet, influencer de TikTok

