MasterChef Celebrity confirmó sus últimos 4 participantes: conocé a todos los famosos que competirán Las conductoras Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron quienes son las personalidades que estarán en el reality de cocina.







Wanda Nara seguirá al frente del certamnte de cocina de famosos. Redes Sociales

Telefé confirmó todos los famosos que participarán de MasterChef Celebrity, el reality que se empezará a grabar a fines de septiembre, con periodistas, ex deportistas e influencers de las redes sociales.

Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron, este jueves, los 20 participantes del certamen de cocina en una emisión especial que llamaron Se encienden las hornallas.

Este viernes, en Cortá por Lozano, revelaron los 4 nombres de los mediáticos que faltaban, en el ciclo que volverá a conducir la ex mujer de Mauro Icardi.

Los trascendidos aseguran que se estrenará en octubre cuando termine La Voz Argentina. No hay horario confirmado pero suplantaría al actual concurso de voces, en el prime time de la noche. Posiblemente se transmita por el canal de streaming de la señal, además de la transmisión en vivo del canal.