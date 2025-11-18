De ser campeón en River a estar cerca de jugar en un equipo del Ascenso cordobés: la historia que sorprende a todos Ganó todo en el Millonario, pero a mediados de este año se quedó sin club y está jugando de forma amateur. Un equipo de su provincia se ilusiona con ficharlo para la temporada 2026. Por







Este jugador integró el plante de River que salió campeón en 2023. Redes sociales

Matías Suárez está sin club desde julio de este año, cuando terminó su contrato con Unión Española de Chile.

Actualmente juega de forma amateur en la Liga Riotercerense y en la Copa Potrero.

Racing de Córdoba quiere ficharlo como refuerzo para la temporada 2026 de la Primera Nacional.

El delantero se fue de River en enero de 2024, después de jugar cinco años y ganar siete títulos. Se acerca el mercado de pases de fin de año y muchos jugadores empiezan a pensar en posibles destinos para 2026. Entre ellos se encuentra un futbolista con una historia que sorprende a todos: fue campeón en River, pero se quedó sin equipo y ahora está cerca de jugar en el Ascenso cordobés.

Se trata de Matías Suárez, quien se fue de Núñez en enero de 2024 y, después de un tercer ciclo en Belgrano, se sumó a Unión Española de Chile a comienzos de año, pero quedó libre en julio. Se lo vio jugando de forma amateur en la Liga Riotercerense, un torneo regional cordobés, y disputa la Copa Potrero que impulsó el Kun Agüero.

El delantero no tiene equipo para 2026, pero un club de su provincia le puso el ojo y se ilusiona con ficharlo. Se trata de Racing de Córdoba, que terminó su temporada en la Primera Nacional en octubre tras quedar afuera del reducido, y espera que una incorporación de peso mejore sus perspectivas para el año que viene.

"Nos gustaría tenerlo, sabemos lo que representa para Córdoba y para cualquier equipo", le dijeron fuentes del club a La Voz. Por ahora, el delantero no tiene otras ofertas y sumarse a Racing significaría quedarse en su provincia, por lo que los dirigentes lo ven como una posibilidad concreta.

Matías Suárez Redes sociales El paso de Matías Suárez en River Matías Suárez llegó a River en enero de 2019 procedente de Belgrano de Córdoba, después de que el club de Núñez pagara u$s2.8 millones por su pase. Jugó su primer partido el 30 de ese mismo mes frente a Godoy Cruz: fue debut y gol. Meses después, en mayo, volvió a convertir para ganar la Recopa Sudamericana.

Fue el primero de los siete títulos que ganaría con River: después de eso llegaron la Copa Argentina 2018-2019, la Supercopa Argentina 2019, el campeonato de Primera División 2021, el Trofeo de Campeones 2021, el campeonato de Primera División 2023 y el Trofeo de Campeones 2023. Después de una serie de lesiones que afectaron su desempeño, en enero de 2024 el club anunció que no renovaría su contrato. Suárez se fue del Millonario después de cinco años en los que disputó 133 partidos, anotó 40 goles y repartió 30 asistencias.