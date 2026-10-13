Salió a la luz el pedido que le había hecho Romina Yan a Cris Morena sobre sus hijos

Una antigua entrevista de Cris Morena volvió a viralizarse tras las fuertes declaraciones de su nieto Valentín Yankelevich. La reconocida productora de televisión había contado en Morfi, Todos a la mesa (Telefe) una conversación que mantuvo con Romina Yan pocos días antes de su muerte, ocurrida el 28 de septiembre de 2010.

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Durante una charla con Damián De Santo , Cris recordó que su hija le pidió insistentemente que cuidara a sus tres hijos, Franco , Valentín y Azul . “Mamá, necesito que te lleves a los chicos” , le había dicho la actriz.

Aunque inicialmente se negó por sus compromisos laborales con Casi Ángeles, finalmente aceptó. Según relató, Romina la miró fijamente y le hizo un pedido que nunca olvidó: “Cuidá a mis hijos” .

La productora también recordó un mensaje que recibió de su hija: “Mamá, me levanté a las 4 de la mañana, me fui al espejo, me miré y me di cuenta de que cada vez soy más parecida a vos; por eso siempre vuelvo a vos” .

El video volvió a circular después de que Valentín Yankelevich denunciara públicamente a su padre, Darío Giordano , por presunta violencia física y psicológica durante su infancia. El testimonio generó una fuerte repercusión en el mundo del espectáculo.

Valentín Yankelevich.

Valentín Yankelevich habló sobre el calvario que vivió tras la muerte de su mamá

Valentín Yankelevich, de 23 años, reveló en una entrevista con Tatiana Schapiro para Infobae los presuntos episodios de violencia que sufrió junto a su hermano Franco después de la muerte de Romina Yan, cuando él tenía siete años.

“Cuando yo tenía 9 o 10 años, empecé a sufrir violencia física y psicológica de parte de Darío. Mi hermano también. Era un dolor incomprensible. Realmente era un infierno vivir en esa casa”, denunció el joven.

Según relató, intentaron contarles lo que ocurría a sus abuelos paternos, pero no encontraron la respuesta que necesitaban. La situación cambió cuando comenzaron a hablar individualmente con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich.

“Mi abuelo Gustavo me salvó la vida. Él me devolvió la vida. Nos dio lo único que necesitábamos que era amor. Amor y contención”, aseguró Valentín, quien contó que junto a su hermano le pidieron vivir con él para alejarse de su padre.

Finalmente, el hijo de Romina Yan expresó: “Tengo las dos caras de la moneda. Tengo todo lo que no hay que ser, que es Darío; y tengo todo lo que sí hay que ser, que es Gustavo. Él fue nuestro padre”. Por su parte, Darío Giordano negó las acusaciones