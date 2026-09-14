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Dieron a conocer la verdadera causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

La investigación confirmó que la actriz ingirió una pastilla adulterada con una sustancia altamente peligrosa el día de su muerte. Las autoridades estadounidenses trabajan para determinar el origen de la droga y la cadena de responsabilidades detrás del suministro.

Las autoridades buscan reconstruir esa relación y determinar de dónde salió la pastilla adulterada.

Las autoridades buscan reconstruir esa relación y determinar de dónde salió la pastilla adulterada.

La investigación sobre la muerte de Hayden Panettiere sumó un dato que permite reconstruir qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento de la actriz. Según información que se pudo conseguir a partir de fuentes vinculadas al caso, la artista habría muerto luego de ingerir una pastilla de oxicodona que estaba adulterada con fentanilo, un opioide sintético de elevada potencia.

Al protagonista lo aquejaba una afección muy grave.
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Panettiere, reconocida mundialmente por sus papeles en Héroes y Nashville, tenía 36 años. Fue encontrada sin vida el 16 de agosto en una vivienda de Greenville, Carolina del Sur, luego de que una persona cercana realizara un llamado de emergencia. La nueva información se conoció varias semanas después de su muerte, mientras las autoridades siguen trabajando para determinar el origen exacto de la sustancia que habría provocado la intoxicación.

"Hayden tomó una pastilla mortal el día que falleció", señalaron desde el portal especializado. La sustancia le habría sido presentada como oxicodona pero estaba contaminada con fentanilo. Esta circunstancia se convirtió en uno de los ejes principales de la investigación que lleva adelante la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, conocida como la DEA.

Las fuentes del caso también revelaron que Panettiere habría tenido desde hacía tiempo un contacto en Los Ángeles que le suministraba medicamentos obtenidos en el mercado negro. "Nos informan de que Hayden consumió varias drogas compradas a su traficante durante el vuelo de Los Ángeles a Carolina del Sur, el día anterior a su muerte", publicó TMZ. Las autoridades buscan reconstruir esa relación y determinar de dónde salió la pastilla adulterada.

Cómo fueron las últimas horas de Hayden Panettiere

Según los reportes difundidos tras el hecho, Panettiere fue encontrada inconsciente y en paro cardíaco dentro de la vivienda del complejo Judson Mill Lofts en Greenville. Fue Zach Hickerson, hermano de la pareja de la actriz, quien la encontró sentada en una silla del living sin dar señales de respuesta. Ante esa situación realizó el llamado al servicio de emergencias 911.

Antes de que llegaran los socorristas, Brian Hickerson, pareja de la actriz, le habría administrado Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides. El dato fue confirmado por el propio Zach, quien explicó que Brian intentó asistirla cuando Panettiere no respondía.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar y trabajaron durante más de media hora para intentar reanimar a la actriz. Pese a eso, los esfuerzos no tuvieron resultado y Panettiere fue declarada muerta a las 14.32.

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