Quién es Gala Nisenson, la actriz que debutó en el cine junto a Luisana Lopilato: "Estoy dispuesta a correr los límites"

Con apenas 22 años, la artista dio un paso trascendental en su carrera al llegar a la pantalla grande con Pepita la Pistolera. Allí interpreta a La Polaca, un personaje que la desafió a enfrentarse con un universo completamente alejado de su vida cotidiana.

Oriunda de Ingeniero Maschwitz, Gala Nisenson dio sus primeros pasos en la actuación en Espacio Alma. Tras ser parte de publicidades para marcas como Coca-Cola y Netflix, decidió mudarse a Capital para profundizar su formación en la Universidad Nacional de las Artes (UNA) , donde actualmente estudia.

En diálogo con C5N , la artista contó cómo consiguió el papel en Pepita La Pistolera , sobre el trabajo que realizó para construir a La Polaca y habló de los límites que está dispuesta a atravesar frente a cámara.

Fue justamente a través de Casting Club que apareció la oportunidad de probarse para la película. “Me llegó un casting para esta película, me contaron un poco de la historia de Pepita. Había visto un video hacía un montón de tiempo, me parecía una historia muy interesante y dije: ‘Bueno, vamos a probar suerte’. Me parecía un desafío importante”, recordó sobre aquel momento.

De acuerdo con sus palabras, la prueba no fue sencilla: tuvo que interpretar una de las escenas más fuertes de La Polaca. Durante el casting, la directora le pidió que la ensayara de distintas maneras hasta encontrar un punto de vulnerabilidad en el personaje: “Me dijo: ‘Ahora probalo un poco más desarmada, un poco más rota’”.

Sin embargo, salió de allí intentando no hacerse demasiadas ilusiones. “Suelen recomendarte que no te ilusiones mucho porque suelen ser más ‘no’ que ‘sí’”, explicó. Semanas después recibió el llamado de un productor con la noticia de que había quedado seleccionada.

El desafío de ponerse en la piel de La Polaca

Para Gala, uno de los principales desafíos fue encontrar la contradicción que atraviesa a su personaje: una chica muy joven que debe desenvolverse en un ambiente de adultos y mostrar una seguridad que en realidad no tiene.

“Laburamos mucho en cómo es el contraste de una piba joven, casi menor de edad, que de repente tiene que vincularse con tipos grandes, tiene que cumplir un papel más sexy, pero a la vez está asustada. Es la primera vez y es un mundo bastante difícil y duro”, explicó.

La construcción también pasó por el cuerpo y el vestuario. “Lo que más laburamos es este contraste, el miedo y a la vez la necesidad de aprender a moverse en ese mundo. Lo probamos de distintas maneras, pasándolo por el cuerpo, qué se viste, qué se pone. Ella está siempre con su uniforme del colegio, con unas botas”.

En ese contexto, la actriz también destacó una decisión de la producción que fue fundamental para acercarse a ese universo. Algunas de las mujeres que participaron del rodaje de la película eran trabajadoras sexuales. “Me pareció una muy buena decisión para acercarse al tema de un lado más humano y real”, sostuvo.

Su debut cinematográfico también significó representar escenas de desnudez y sensualidad. Consultada sobre qué estaría dispuesta a hacer por un personaje y dónde establecería un límite, Gala aseguró que prefiere no cerrarse puertas. “Siento que estoy dispuesta a correr los límites. No sé si se me viene algún límite, quizás algo que sea muy peligroso, pero la verdad es que me divierten todas esas cosas”, afirmó.

En tal sentido, agregó: “No me resultó difícil esto de los desnudos o la sensualidad. No me generó vergüenza porque es algo extracotidiano y dije: ‘Qué bueno que el cine y la ficción te permiten ver estos mundos’”.

Pensando en el futuro, Nisenson sueña con personajes que requieran una preparación previa: “Me encantaría aprender a tocar un instrumento, aprender alguna disciplina, algún deporte. Un papel que me demande mucha previa me encantaría”.

El deseo de seguir creciendo

Tras su debut en el cine, Nisenson ya piensa en cuál será su próximo paso. En ese sentido, reconoció que atraviesa este momento con cierta ansiedad por el deseo de aprovechar esa puerta que se abrió con la película que protagonizó junto a Lopilato. “Sobre todo por el hambre de seguir haciendo algo que me encanta y porque se me abrió una puerta que entiendo que tengo que valorar muchísimo, y la valoro”, aseguró.

Esta primera experiencia despertó todavía más sus ambiciones: “Pasó esto que es una locura y fue una maravilla. Entonces digo: ‘Bueno, dale, ¿Qué más?’. Como que uno se pone ambicioso también”.

En ese camino que recién empieza, Gala tiene claro cuáles son algunas de las actrices que toma como referencia. Una de ellas es Camila Peralta, con quien tuvo la oportunidad de compartir elenco: “Me parece que es una de las mejores actrices argentinas en este momento. Es bárbara, es muy versátil, es muy graciosa, es muy talentosa”.

También destacó a Valeria Bertuccelli y reveló que se identifica especialmente con su manera de actuar: “Me parece espectacular. Yo creo que apunto un poco a ese tipo de actuación”. Y definió el estilo que le interesa alcanzar con tres características: “Muy rápida, graciosa, inteligente”.