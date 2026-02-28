"La ultraderecha vino a destruirlo todo": el duro mensaje de Dolores Fonzi tras ganar el Goya Después del triunfo de Belén como Mejor Película Iberoamericana, la cineasta argentina le pidió al público que "no caiga en la trampa" de los gobiernos conservadores. "Somos las películas que hacemos y, en este momento, el mundo se convirtió en una película de terror", afirmó. + Seguir en







Con este premio, la directora se ubicó entre las referentes del cine regional.

Dolores Fonzi ganó el Premio Goya y subió al escenario para dar su discurso en la mayor fiesta del cine de España: "Somos las películas que hacemos y, en este momento, el mundo se convirtió en una película de terror", afirmó.

La cineasta subió a recibir el galardón por Belén, elegida como Mejor Película Iberoamericana, y enumeró las crisis que azotan el presente, desde el genocidio en Gaza y el reclamo de las mujeres en Irán hasta la persecución de migrantes en Estados Unidos.

En ese sentido, aprovechó para sentar posición política y alertar sobre el avance de la ultraderecha en el mundo y en Argentina: "No caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así".

Embed El encendido discurso de Dolores Fonzi al recibir el #Goya2026 a Mejor Película Iberoamericana.#PremiosGoya pic.twitter.com/OxOKkfEjbP — Diego Batlle (@dmbatlle) February 28, 2026 A modo de ejemplo, la famosa recordó los cambios en la Ley de Glaciares que impulsó Javier Milei. "Yo vengo del futuro, de un país donde el Presidente incluso puso en venta el agua. Ya no solo defendemos el cine, tenemos que defender el agua. Que no les pase a ustedes", advirtió.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dolores Fonzi (@lolafonca) Dolores Fonzi hizo un llamado a la resistencia cultural Dolores Fonzi destacó la importancia de proteger la cultura frente a los intentos de censura y desfinanciamiento, y recordó los recortes en el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales). "Hacer cine es un acto de resistencia. No permitamos que nos quiten la capacidad de imaginar otros mundos posibles mientras intentan demoler este", sostuvo. Sus palabras fueron recibidas con un hondo silencio y terminaron con un gran aplauso.

La directora de cine habló de la responsabilidad que da la "visibilidad" en estos festivales donde "un artista debería aprovechar para expresar lo que realmente pasa y no decir cualquier cosa", concluyó. Embed De qué trata Belén, la Mejor Película Iberoamericana Belén es una película dramática argentina de 2025, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, basada en el caso real de una joven tucumana acusada injustamente de homicidio tras sufrir un aborto espontáneo en 2014. La cinta sigue la lucha judicial y social por su libertad, destacando el papel de la abogada Soledad Deza y el movimiento "marea verde".