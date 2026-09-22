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Se filtró la fecha de estreno de Toy Story 5 en una importante plataforma de streaming

La quinta entrega de la saga infantil ya tiene día confirmado para su arribo a las pantallas familiares tras romper récords de taquilla.

Muy pronto la famosa saga estará disponible en una plataforma de streaming.

Muy pronto la famosa saga estará disponible en una plataforma de streaming.

Captura YouTube

Las familias y los fanáticos de la animación ya tienen todo listo para vivir el esperado arribo de Toy Story 5 del cine a las plataformas de streaming. En esta nueva entrega, Woody, Buzz Lightyear y Jessie, entre otros, regresan en una aventura que promete mantener intacta la combinación de humor y nostalgia. La producción estará disponible muy pronto en Disney +.

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Para acompañar el lanzamiento, la producción presentó un material musical exclusivo que ya se encuentra disponible en las principales plataformas virtuales como Spotify, Apple Music y la propia app de contenidos. Se trata de la versión en piano del tema “I Knew It, I Knew You”, una canción interpretada por la megaestrella Taylor Swift y compuesta en conjunto con el reconocido productor Jack Antonoff que alcanzó rápidamente la cima de los ránkings.

La exitosa superproducción desembarcará de manera exclusiva en el catálogo de Disney+ el próximo 23 de septiembre, permitiendo a los usuarios disfrutar del largometraje desde la comodidad del hogar. De esta manera, el servicio de streaming suma a su oferta uno de los títulos más convocantes de los últimos tiempos, acompañado por contenidos inéditos y material extra ideal para maratonear.

El éxito de Toy Story 5 en los cines

Desde su desembarco en las salas comerciales durante el mes de junio, la nueva entrega de la icónica saga animada se transformó en un éxito absoluto superando la impactante marca de los 1.100 millones de dólares a nivel global. El impacto en la región fue igualmente contundente: en América Latina la recaudación quebró la barrera de los 200 millones de dólares, convocando a más de 42 millones de espectadores en los cines de la zona.

El suceso de convocatoria estuvo acompañado por un contundente respaldo por parte de la prensa especializada y la audiencia general. La cinta logró conseguir los codiciados sellos Certified Fresh y Verified Hot dentro del influyente sitio Rotten Tomatoes, al tiempo que cosechó una impecable calificación A en la encuesta de CinemaScore, ratificando su estatus como uno de los grandes acontecimientos culturales dentro de la franquicia de Disney y Pixar.

La llegada de este título refuerza el reinado de la historia en el terreno digital, donde acumula más de 2.000 millones de horas consumidas en la plataforma Disney+. Con esta incorporación, los fanáticos tienen la oportunidad de repasar el universo completo de la franquicia ganadora del Premio Oscar, uniendo a las distintas generaciones alrededor de la mítica pantalla.

En esta oportunidad, la trama vuelve a reunir a los entrañables protagonistas de siempre con una camada de nuevos juguetes, adaptando la narrativa a temáticas actuales sin perder el sello distintivo de la saga. Gracias a una hábil combinación de gags cómicos y secuencias de profunda emoción, la producción conquistó tanto a los fanáticos históricos como a los nuevos espectadores.

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